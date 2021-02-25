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他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

手機不見時，可以透過定位迅速找回，但如果那個位置無法抵達怎麼辦？近日一名日本遠洋漁師表示，他工作時弄丟iPhone Pro，希望網友經過遺失地點幫他撿回，隨後PO出三張手機定位照，讓許多網友看傻眼，直呼「這到底要怎麼撿啦」，消息曝光後，更驚動他國政府觀光局回應。

一名日本網友「遠洋漁業@海巻漁師」發文表示，自己的iPhone Pro不見了，開定位時發現遺失地點「有一點遠」，希望網友路過時幫他注意一下，如果有人撿到也記得通知，該名網友接著PO出三張照片，只見手機定位在「0°49′44″S 146°58′36″E」，地點竟遠在巴布亞紐幾內亞北方汪洋中，尋獲手機的可能性極低，該名網友開玩笑地說「我不知道那邊的水有多深」。

推文曝光後，引起許多網友笑翻，紛紛留言「冷靜一下！先向附近的警察局報案」、「請日本警察潛入海底幫你找」、「傻眼...這樣怎麼撿啦」、「如果百年後出土，後人就可以透過手機了解我們的生活」、「我第一次看到有人拿地圖解釋遺失位置」。

該名遠洋漁師也在留言串中搞笑回覆，報失手機應該連絡哪一個國家，「看附近的國家是巴布亞紐幾內亞、密克羅尼西亞、澳大利亞，接下來可能是關島、菲律賓，我要連絡哪一個...」不過，意外引來「不在名單中」的諾魯政府觀光局回應，「很抱歉我們無法幫忙，但手機應是遺落在巴布亞紐幾內亞的經濟海域內」。

手機 日本 警察

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