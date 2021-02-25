緬甸挺軍方民眾 攻擊反政變示威者

數名軍方支持者25日在仰光街頭圍毆一名男子，有人（左）持刀械。（Getty Images）

緬甸 軍方政變奪權即將滿一個月，反政變示威持續未歇，支持軍方民眾25日在最大城仰光暴力攻擊示威者，是政變以來首見軍方支持者公開施暴。印尼外長24日邀請泰國及緬甸外長討論解決之道，東協成員也呼籲緬甸軍方讓步。社群網站臉書 則表示，已封鎖多個和軍方有關的帳號。

自緬甸軍方一日發動政變奪取政權並軟禁國務顧問翁山蘇姬以來，仰光幾乎天天有反軍方示威。軍方支持者也會上街，但此前幾乎不曾公開動粗。約1000多名軍方支持者25日聚集在仰光觀光地標蘇雷寶塔附近，以彈弓、石塊、棍棒、刀械及各種尖銳物品追趕並攻擊集結中的示威者，還有多人將一名男子圍毆在地，現場有警察 ，但他們只是旁觀。

在這波暴力攻擊中，受傷人數與傷勢情不明。在網路流傳的一段影片顯示，一名男子在政府大樓前遭刺傷。

軍方支持者手持英語寫成的標語「支持我們的國防部隊」及「支持國家領導委員會」。

一名示威者告訴路透：「今天的事件顯示這些恐怖分子的身分，他們對民眾要求民主的行動感到害怕。我們會繼續反獨裁的和平示威。」

印尼外長馬蘇迪邀請泰國外長董恩和緬甸外長溫蒙倫在曼谷舉行三方會談，馬蘇迪說：「要求所有團體展現自制，不要使用暴力，避免死亡與流血衝突。」她強調，緬甸應努力尋求對話、讓步與建立互信。

臉書25日指出，鑑於近來政局處於「緊急」狀態，已將所有軍方及軍方控制的企業帳號停權，臉書此前已將多個和軍方有關的帳號停權，包括陸軍控制的米瓦迪電視台及國營電視台「緬甸廣播公司」。

緬甸軍方以去年11月大選有弊為由，1日發動政變奪權，宣稱將舉行選舉，激起民眾不滿。反政變示威已造成三名示威者與一名警察死亡，翁山蘇姬目前仍被軟禁在首都奈比多的自宅。