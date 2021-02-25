世衛籲各國 優先研究新冠肺炎長期症狀

圖為捷克一家醫院在運送新冠病人。(美聯社)

世界衛生組織（WHO ）歐洲區主任克魯格今天呼籲各國衛生當局，須以了解2019冠狀病毒疾病（COVID－19）的長期影響作為當務之急，有些病患在感染數月後還會有令人擔憂的症狀。

克魯格（Hans Kluge）在記者會中說：「這顯然是世衛 組織的當務之急，具有最大重要性；對各國衛生當局而言，也應該是這樣。」

儘管有些研究結果已經有助於了解這種大傳染病，但仍無法說明，何以某些病患的症狀會持續數月不停，包括疲倦、腦霧（brain fog）以及心臟和神經病變。

克魯格說：「相關後遺症確實存在而且嚴重，2019 冠狀病毒疾病的患者約有1／10在感染病毒12週後，仍然有症狀，而許多人的症狀持續時間甚至更久得多。」

他指出，這種疾病在最初發現後不久，就有關於症狀長時間持續的通報，「令人無法置信而且不明所以」。

克魯格強調，「我們若要了解這種疾病的長期後遺症然後加以擺脫，就必須注意」這類病患的狀況。

世衛歐洲辦事處呼籲歐洲各國和各機構，「相互合作，以投入綜合研究議程」。

克魯格並表示，他將結合世衛歐洲地區53國以及中亞若干國家的力量，來「擬訂區域防疫 策略」。世衛組織2月初也曾主辦首次視訊座談會，研討所謂的「2019冠狀病毒疾病長期症狀」（Long Covid），以針對這種現象加以適當界定、正式命名並協調研究方法。