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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

日本即便解除緊急狀態 恐將維持鎖國政策

記者蔡佩芳／台北報導
日媒報導，因輿論反彈強烈，日本政府傾向持續鎖國。(歐新社)
日媒報導，因輿論反彈強烈，日本政府傾向持續鎖國。(歐新社)

日媒朝日新聞報導，日本政府24日已基本決定，即使全國各地緊急狀態都解除，仍將持續維持鎖國狀態，包括台灣在內11國/地區的商務泡泡，暫時也不會重啟。為了避免因解除緊急狀態後，疫情又再度擴大，日本政府對何時開放國境大門，態度謹慎。

另一方面，國際奧會表示，東京奧運是否開放外國觀光客入境日本，預計4月底做出決定。

受到新冠肺炎變異株在全球傳染擴大、日本國內多地進入緊急狀態影響，日本政府日前宣布重新鎖國。日本疫情趨緩，原本十都府道縣被發布緊急狀態至3月7日，現除了首都圈的一都三縣，其餘地區可望提前在2月底解除緊急狀態。

朝日新聞引述政府人士的說法，目前邊境管制的項目都會持續，包括：暫停台、中和韓等11個國家/地區的商務泡泡；暫停核發新的中長期簽證；短期海外出差後返國，仍須兩周居家檢疫；海外返回日本者，全面進行PCR篩檢。此前，對這些邊境管制的期限僅限緊急狀態期間。

但另一方面，基於人道主義，將放寬允許「特殊情況」者，在一定人數內可允許入境。不過，政府官員表示，「不會做大幅鬆綁」。

報導指出，雖然持續封鎖邊境，可能將影響七月東京奧運、帕運開放觀光客入境的推行，但因日本輿論對放寬邊境，反彈聲浪強烈，要很快的全面解禁十分困難。

NHK等日媒報導，國際奧會24日舉行理事會，在會後記者會中，對於東京奧運是否開放現場觀眾，國際奧會表示，將在4月底做出決定。國際奧會考慮將日本國內觀眾、海外觀眾分開，兩階段做成決定。

日本 東京奧運 緊急狀態

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