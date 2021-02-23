美加雙邊會談 拜登：協調與中國競爭的更好方式

圖為美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯道（右）。 （路透）

美國總統拜登 23日下午與加拿大 總理杜魯多 （Justin Trudeau）舉行近2小時雙邊會談，拜登會後表示，控制新冠肺炎是當務之急，美加將共同強化供應鏈、捍衛民主、根除系統性種族主義，並協調與中國競爭的更好方式。

這是拜登就任總統以來，首次舉行的國家元首雙邊會談，礙於疫情，這場會談視訊舉行；而杜魯多也是拜登就任總統後，第一位通話的外國元首。

杜魯多透過視訊和拜登共同發表會後聲明，他說，加拿大與美國將團結一致擊敗疫情，包括確保關鍵物資的運送、支持科學與研究，以及在國際機構共同努力。

杜魯多並未在會後聲明言及中國。

拜登表示，延續上周在七大工業國組織（G7）領導人會議所討論，美加進一步討論合作推動雙邊都關注的議題，包括協調彼此方針以便更好與中國競爭，以及應對危及國家利益與價值的威脅。

加拿大與中國還存在因華為財務長孟晚舟引起的外交衝突，2018年12月1日加拿大警方應美國政府要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，至今不允許保釋；中方同月以間諜罪拘留前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），演變為人質外交爭議。

拜登重申支持康明凱與斯帕弗，並說，人類不是交換籌碼，美國與加拿大會並肩合作直到他們安全回家。

拜登會前表示，美加必須在新冠肺炎、經濟復甦、氣候變遷、難民與移民、在全球舞台上捍衛民主價值，並在各自國內強化民主。

「很多全國各國領袖還在試圖爭辯獨裁更好運作。」拜登說，「『使人民充分參與、為每個人擴張機會和平等，及確保增長的利益嘉惠全民』就是我們未來要贏得這場戰役的方式。」

拜登說，美加將強化供應鏈的安全與彈性，確保正在進行的經濟復甦能讓全民受惠，不僅是造福富人；杜魯多說，將利用強化供應鏈與支持企業，來幫助受災最深的人民重新站起來。

杜魯多提到美國德州遭遇暴風雪襲擊陷入斷電危機，加拿大願竭盡所能幫忙，他說，如今大家都處在艱難時期，但並非獨力面對，加拿大是美國最親密的盟友、最重要的貿易夥伴與最久的朋友。

這場雙邊會談進行約2小時，美國方面有拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與國安會西半球事務資深主任龔薩雷茲（Juan Gonzalez）參加視訊的雙邊會談。

加拿大方面則有杜魯多、副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、外交部長賈諾（Marc Garneau）、加拿大駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman）與杜魯多幕僚長幕僚長特爾福德（Katie Telford）與會。