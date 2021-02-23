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挪威軍方研究發現 軍中近半女性曾遭性騷擾

中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩23日專電

一份由挪威國防研究院發布的「挪威國軍霸凌性騷擾情況」調查報告指出，有46%的女性受訪者在過去一年中曾遭受性騷擾。

有鑑於霸凌與性騷擾事件對軍方的不良影響，挪威國防研究院（The Norwegian Defence Research Establishment, FFI）在國防部的請託之下，從2018年開始針對軍中霸凌、性騷擾情況做研究。2020年針對軍中霸凌、性騷擾情況對軍人與一般文職人員做問卷調查，分析結果昨出爐。

報告指出，有22%的受訪者表示曾在過去一年中遭受過至少一次的性騷擾。女性在軍中受到性騷擾的情況比男性高；年輕的女性受到性騷擾的情況最為嚴重，30 歲以下的女性中，有63%曾遭遇性騷擾，其中又以女學生、學徒比例最高，有73%。

跟性別相關的騷擾，例如性歧視，是挪威軍中最常見的性騷擾型態，其他的還有「不受歡迎的性關注」以及違反性互動的經驗法則。

軍中霸凌的狀況也是女性多於男性，年輕人以及層級低的女性是受霸凌最大族群。女義務兵中有30%曾遭受霸凌，是所有受訪群體中比例最高，而男軍官只有6% ，受到霸凌的比例最低。

大部分受訪者表示，針對個人的霸凌、排擠以及與業務相關的霸凌是最常見的霸凌形式。

這份調查也發現，曾遭性騷擾與霸凌的受害者，無論男女，大多數都沒有進行相關的舉報。

原因包括他們認為情節沒有嚴重到需要舉報，或是認為舉報也不會改變現狀，以及擔心舉報的後果。霸凌的舉報也多於性騷擾。

這份調查除了了解霸凌與性騷擾的型態與情況之外，也針對加害者、發生時間地點、以及受訪者對通報系統的認識作了解。

雖然挪威軍中霸凌與性騷擾的情況與2018年的調查相比，有稍微減少，但還需要更多研究來了解武漢肺炎疫情如何影響這個結果。

2019年挪威國防軍處理了57起的性犯罪案件，比2018年多出了27件，根據挪威廣播公司（NRK）的報導，挪威憲兵調查長拉克聶魯（Terje Raknerud）表示，隨通報系統的改變與舉報意願提高，這個增長在意料之中，再加上軍中女性成員增加，讓更多女性感覺舉報性騷擾事件比以往更容易。

挪威從2015年開始不分性別的徵兵，目前義務兵中有29%是女性，其他受雇於挪威國防軍中的女性則占了所有雇員中的19%。

性騷 霸凌 疫情

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