藏身玻璃罐與毒灰中想赴歐 難民夢斷西班牙北非領土

西班牙國民警衛隊在麥里亞港口裝滿廢棄玻璃罐等回收物的貨櫃中，發現41名難民。(美聯社)

西班牙在北非領土麥里亞警方，最近從港口裝滿廢棄玻璃罐等回收物的貨櫃中救出一群難民，他們在前往西班牙本土之前被逮，有人甚至藏身滿是毒灰的塑膠袋中，只因想偷渡 到歐洲。

路透社和「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）19日在麥里亞港（Melilla）發現41名難民，一些人冒著生命危險藏身危險處所，有人窩在裝滿空玻璃瓶的開頂貨櫃中，身旁甚至還有碎玻璃。

藏身毒灰袋的男子被發現時沒有知覺，救他出來的員警一開始還以為他已死亡。

警方影片顯示，這名戴著頭套、滿身是灰的男子藏身在裝有焚化廠灰燼的袋子中。他在員警打開袋子後恢復知覺，一時搞不清楚狀況，看到員警還試圖自衛。

警方發言人表示：「男子的命是救回來了，他差點沒命。他甚至不知道自己身在何處，看到員警的刀簡直嚇壞，員警連忙安撫他，跟他說自己是來幫他的。」

這群難民面對在惡劣環境中航行7小時前往西班牙伊比利半島（Iberian Peninsula）的旅程。這些廢棄物是要送往西班牙本土回收。

今年截至目前為止，麥里亞港共發現1781名難民，2020年則發現1萬1669名難民。