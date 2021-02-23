我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

鮑爾：聯準會仍將維持寬鬆貨幣政策

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

中央社紐約23日綜合外電報導
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

流行病學家一直懷疑新型冠狀病毒可能於2019年11月就開始在武漢各地默默傳播，12月疫情才在武漢市多處爆發。美國「華爾街日報」指出，來自中國的最新證據證實了這項看法。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，世界衛生組織（WHO）人員表示，中國當局已確認武漢各地於2019年12月出現174起2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 新冠肺炎）病例。這足以表明輕症、無症狀或未檢出病例比先前認為的多更多。

世衛人員日前赴中國進行4週任務，調查病毒源頭。根據他們蒐集到的資訊，在上述174起病例中，很多患者都跟當初被認為是疫情源頭的華南海鮮市場缺乏已知關聯。

但世衛調查小組人員表示，中國當局拒絕給予世衛團隊這些病例的原始資料，以及再之前的潛在病例資料。

根據世衛調查人員，中國當局檢視得自2019年12月的13個病毒基因序列後，發現跟華南海鮮市場有關的病例有相似序列，跟市場無關的病例則有些細微差異。

世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）說，這兩組病毒可能是在2019年11月中至12 月初開始分化，但也暗示可能早在當年9月就已出現感染。

古柏曼斯表示，上述情況連同其他證據顯示，新型冠狀病毒可能是在當年11月下半月某個時間點或不久前傳給人類，極少數的人因此生病，但不足以引起關注，直到後來導致武漢疫情爆發。

到了同年12月，病毒傳播範圍已變得更為廣泛，跟華南海鮮市場有關或無關者都染上病毒。

世衛團隊中的澳洲微生物學家杜葉（Dominic Dwyer）表示：「（2019年）12月應該還有更多人們不知道或未辨認出來的病例。」

世衛團隊中的丹麥流行病學家費雪（Thea Fischer ）上週表示，首批被診斷出來的重症病例只是「冰山一角」，在那之前，病毒「肯定已在群眾間散播」。

華爾街日報指出，根據受訪世衛專家評估，2019年11月病毒在武漢低度散播時未被人察覺，為12月更大規模的病例湧現奠定基礎，紐約（New York）和義大利北部等地也是在隱藏群聚病例蠢蠢欲動數星期後接著大爆發，跟武漢的模式類似。

世衛 武漢 中國

上一則

南韓本周五開始接種新冠疫苗

延伸閱讀

CNN:中國未細查接觸史和供應鏈 WHO擬建議深究

CNN:中國未細查接觸史和供應鏈 WHO擬建議深究
WHO武漢調查 懷疑鼬獾、兔子傳新冠病毒給人

WHO武漢調查 懷疑鼬獾、兔子傳新冠病毒給人
世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人

世衛武漢追查疫源 鎖定鼬獾、兔子疑將病毒傳人
世衛批准AZ疫苗 首批月底配送

世衛批准AZ疫苗 首批月底配送

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36
哈利王子（右）和夫人梅根（左）。美聯社

白金漢宮證實：哈利王子夫婦「不再重返王室」任職

2021-02-19 08:33
哈坎在妻子墜崖死亡後不久便向保險公司申請索取保險金，該保單是他為妻子購買，可提供40865英鎊的金額，而且哈坎還是唯一受益人。圖／Newsflash

上秒還甜蜜合照...狠夫為詐保 竟將7個月孕妻推下懸崖

2021-02-17 06:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表
隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光