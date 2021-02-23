中國取代美國 重新成為印度最大貿易夥伴

中國取代美國重新成為印度最大的貿易夥伴。（圖／取自新浪網）

儘管印度 高舉「本土製造」大旗、去年發生中印邊境衝突，在兩國關係惡化的情況下，中國 還是取代了美國，重新成為印度最大的貿易夥伴，而且是印度最大的貿易逆差來源。

觀察者網報導，印度商務部的初步數據顯示，去年中印雙邊貿易額達777億美元 。儘管這個數字低於2019年的855億美元，但足以讓中國取代美國，去年受疫情影響，美國和印度的雙邊貿易額從2019年的879億美元降至759億美元。

彭博報導，儘管印度封禁了數百款中國App，放緩對中企投資的審批，但印度卻更嚴重地依賴中國製造的重型機械、電信設備和家用電器，這使得去年印度與中國的雙邊貿易逆差接近400億美元，中國成為印度最大的貿易逆差來源。

數據還顯示，印度從中國的進口總額為587億美元，超過其從美國和阿拉伯聯合大公國的進口總和，這兩國分別是印度第二大和第三大貿易夥伴，而對重型機械的進口占了印度從中國進口總額的51%。

新加坡國立大學經濟學家阿米滕杜·帕利特（Amitendu Palit）直言，印度要擺脫對中國的依賴「還有很長的路要走」。去年推出的印度大型電子製造獎勵計畫（PLI）至少需要4、5年的時間，才能在特定部門創造新的能力。而在那之前，印度對中國依賴將持續下去。據了解，該計畫目的在推動印度當地電子製造業的發展。