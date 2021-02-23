我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府副財長人事聽證會 對中政策將成焦點

特斯拉-比特幣-方舟連鎖下跌 投資人麻煩來了？

秋刀魚荒 中台日韓等8國召開線上會議討論

中央社東京23日專電
為期3天討論秋刀魚養護管理的國際線上會議23日起舉行，包括台灣、日本、中國、韓國等8國參加。（取自Pakutaso圖庫）
為期3天討論秋刀魚養護管理的國際線上會議23日起舉行，包括台灣、日本、中國、韓國等8國參加。（取自Pakutaso圖庫）

日本媒體報導，為期3天討論秋刀魚養護管理的國際線上會議今天起舉行，包括台灣、日本、中國、韓國等8國參加，日本政府提案表示為了保護秋刀魚資源，有必要調降捕獲量。

日本東京放送電視公司（TBS）新聞網報導，秋刀魚的漁獲量近年來持續減少，討論秋刀魚養護管理的國際會議今天登場。受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，這次採線上會議方式進行。

報導說，日本去年秋刀魚漁獲量是2萬9000噸，創新低紀錄。日本認為，日本秋刀魚漁獲量創新低的原因之一是因台灣、中國等國秋刀魚漁獲量增加。

日本認為應調降秋刀魚捕獲量，但至今不贊成要加強秋刀魚漁獲量規範的台灣、中國等國在這次國際會議上可能會表態反對。

日本放送協會（NHK）報導，上一次北太平洋漁業委員會討論秋刀魚養護管理的會議於2019年召開，首度做出應規範漁獲量的新措施，規定2020年在公約水域及沿岸國經濟水域的秋刀魚總漁獲量約55萬噸，公約水域漁獲量以33萬噸為上限。

報導說，這次的國際會議，日本提議應降低漁獲量，但是因採取線上會議方式舉行，與會者難以深入溝通、協商，預料中國等國仍會反對調降秋刀魚漁獲量。

日本 中國 台灣

上一則

臉書與澳洲政府達成協議！將解除封鎖澳洲新聞

延伸閱讀

伊朗：與韓國日本伊拉克阿曼四國 達成解凍資金協議

伊朗：與韓國日本伊拉克阿曼四國 達成解凍資金協議
日本豐田打造自動駕駛智慧城市 落腳富士山腳

日本豐田打造自動駕駛智慧城市 落腳富士山腳
摘婚戒鬧婚變？福原愛坐不住回應了

摘婚戒鬧婚變？福原愛坐不住回應了
航空業推「數位疫苗護照」 紐西蘭航空4月先試用

航空業推「數位疫苗護照」 紐西蘭航空4月先試用

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表
隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光

隋棠po「女兒視角」私密照 性感睡姿、下衣失蹤全曝光