秋刀魚荒 中台日韓等8國召開線上會議討論

為期3天討論秋刀魚養護管理的國際線上會議23日起舉行，包括台灣、日本、中國、韓國等8國參加。（取自Pakutaso圖庫）

日本 媒體報導，為期3天討論秋刀魚養護管理的國際線上會議今天起舉行，包括台灣 、日本、中國 、韓國等8國參加，日本政府提案表示為了保護秋刀魚資源，有必要調降捕獲量。

日本東京放送電視公司（TBS）新聞網報導，秋刀魚的漁獲量近年來持續減少，討論秋刀魚養護管理的國際會議今天登場。受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，這次採線上會議方式進行。

報導說，日本去年秋刀魚漁獲量是2萬9000噸，創新低紀錄。日本認為，日本秋刀魚漁獲量創新低的原因之一是因台灣、中國等國秋刀魚漁獲量增加。

日本認為應調降秋刀魚捕獲量，但至今不贊成要加強秋刀魚漁獲量規範的台灣、中國等國在這次國際會議上可能會表態反對。

日本放送協會（NHK）報導，上一次北太平洋漁業委員會討論秋刀魚養護管理的會議於2019年召開，首度做出應規範漁獲量的新措施，規定2020年在公約水域及沿岸國經濟水域的秋刀魚總漁獲量約55萬噸，公約水域漁獲量以33萬噸為上限。

報導說，這次的國際會議，日本提議應降低漁獲量，但是因採取線上會議方式舉行，與會者難以深入溝通、協商，預料中國等國仍會反對調降秋刀魚漁獲量。