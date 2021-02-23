伊朗：與韓國日本伊拉克阿曼四國 達成解凍資金協議

圖為伊朗總統羅哈尼。 歐新社

伊朗 總統羅哈尼今天指出，與韓國、日本 、伊拉克、阿曼達成解凍伊朗資金協議，這是伊朗在經濟戰中致勝的前兆。

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency ）報導，羅哈尼（Hassan Rouhani）在政府經濟協調總部（Economic Coordination Headquarters）會議中指出，根據伊朗中央銀行報告，已與韓國、日本、伊拉克、阿曼等國達成解凍伊朗貨幣 資產的協議。

他強調，敵人將在對伊朗發起的經濟戰中敗北，這已經有跡可循。

伊朗以「經濟戰」、「經濟恐怖主義」形容華府對德黑蘭的制裁措施。

伊朗中央銀行總裁赫瑪提（Abdul-Naser Hemmati）、韓國駐伊朗大使柳靜鉉昨天在德黑蘭會談，針對如何解凍伊朗在韓國遭到凍結資產以及如何動用其中一部分，達成協議。

韓聯社報導，受美國對伊朗制裁影響，伊朗出口石油的70億美元貨款遭凍結在韓國的兩家銀行。

塔斯尼姆通訊社報導，雙方昨天同意將伊朗資金匯往特定地點，伊朗央行已對韓方通知受款銀行。柳靜鉉據報向赫瑪提表達，韓國準備就緒，將採取各種必要措施讓伊朗可以「毫無限制地」動用在韓國的金融資產。

羅哈尼指出，美方制裁顯然徒勞無功，敵人展開全面經濟戰，伊朗人民進行「最大抵抗」並且正在開花結果。

他指出：「遭非法、不公正凍結的伊朗貨幣資產得以釋出，這是其中一項結果。」羅哈尼強調，資產解凍將對國家經濟注入新動能。