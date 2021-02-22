我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

聯合國機構車隊遇襲 義大利駐剛果大使身亡

波音777客機故障 128架同款發動機機型全數停飛

中央社華盛頓22日綜合外電報導
波音發言人今天證實，全球128架使用同款發動機的777客機目前已全面停飛。圖為一架波音777客機20日從美國丹佛起飛後，機上的普惠發動機出現故障。美聯社
波音發言人今天證實，全球128架使用同款發動機的777客機目前已全面停飛。圖為一架波音777客機20日從美國丹佛起飛後，機上的普惠發動機出現故障。美聯社

一架波音（Boeing ）777客機20日從美國丹佛起飛後，機上的普惠（Pratt & Whitney）發動機出現故障。波音發言人今天證實，全球128架使用同款發動機的777客機目前已全面停飛。

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777客機20日起飛後，機上其中一具普惠PW4000發動機著火且零件分解掉落，被迫折返丹佛機場。美國監管機關已對這起事件展開調查。

一名波音公司發言人今天透過簡訊告訴法新社：「我剛剛接獲確認，所有配備這款引擎的777客機都已遭到停飛。」波音昨天已發表聲明，建議航空公司應該停飛所有採用同款發動機的777客機。

除了聯合航空，日本的全日空（ANA）和日本航空（JAL）及韓國的韓亞航空（Asiana Airlines）也使用配備普惠PW4000發動機的波音777客機。

無獨有偶，一架波音747-400貨機20日從荷蘭的馬斯垂克亞琛機場（Maastricht Aachen Airport）起飛後不久，也發生引擎分解掉落事件。

路透社報導，荷蘭安全委員會（Dutch Safety Board）發言人今天證實，他們正對這起事件進行調查。發言人還說：「我們的調查尚處初步階段，現在下結論仍言之過早。」

這架波音貨機原定從荷蘭飛往紐約，同樣也是配備普惠的PW4000發動機，只是採用的版本比出事的聯合航空波音777客機更小。

美國 機場 日本

上一則

沙魚攻擊倖存者組「齒痕俱樂部」 擺脫撕咬創傷

下一則

「我想著我會怎麼死」日航乘客憶波音777出包驚魂

延伸閱讀

從零開始自學翻修 華人讓骨董金龜車重生

從零開始自學翻修 華人讓骨董金龜車重生
聯航客機驚魂 機長被喚英雄 聯航69架同型引擎飛機停飛

聯航客機驚魂 機長被喚英雄 聯航69架同型引擎飛機停飛
「機長是英雄！」乘客憶聯航引擎爆炸 在他操控下安返

「機長是英雄！」乘客憶聯航引擎爆炸 在他操控下安返
聯航波音777客機引擎著火 聯航、日航都停飛同型機

聯航波音777客機引擎著火 聯航、日航都停飛同型機

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
哈利王子（右）和夫人梅根（左）。美聯社

白金漢宮證實：哈利王子夫婦「不再重返王室」任職

2021-02-19 08:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪
美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義