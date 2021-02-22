沙魚攻擊倖存者組「齒痕俱樂部」 擺脫撕咬創傷

全球沙魚攻擊倖存者組成一個名為「齒痕俱樂部」的團體，成員們經由見面聚會，以及在社群媒體保持聯繫，尋求心理慰藉。圖╱GettyImages

全球沙魚攻擊倖存者組成一個名為「齒痕俱樂部」（Bite Club）的團體，成員們經由見面聚會，以及在社群媒體 保持聯繫，尋求心理慰藉。

法新社報導，「齒痕俱樂部」如今共有近400名成員，通常至少一年見面聚會一次，但部分成員更常見面，偶爾一起衝浪，其他成員則在社群媒體上保持聯繫。

「齒痕俱樂部」創始人是現年58歲的沙魚攻擊倖存者皮爾遜（Dave Pearson）。10年前，他在澳洲 東部海岸外衝浪時，一隻公牛鯊撕咬他的手臂，幾乎導致他喪命。

這隻沙魚身長3公尺，將皮爾遜拖到海底附近，之後對他失去興趣，朋友將他拉上岸邊，遠離這隻沙魚。自那天起，他一直幫助人們擺脫這種惡夢般攻擊的心理影響。

「齒痕俱樂部」的第一條規定就是與皮爾遜談話。他將全球數百人連結在一起，透過互相支持「擺脫撕咬創傷」。

皮爾遜告訴法新社：「我的人生就是沙魚攻擊。如果世界上某個地方發生沙魚攻擊，我將會得知。」

「齒痕俱樂部」一開始只是遭遇沙魚攻擊倖存者的小團體，如今犬隻撕咬、鱷魚咬傷甚至河馬攻擊受害者也包括其中。

在倖存者最需要的時候，「齒痕俱樂部」能作為他們尋求支持的網路。皮爾遜指出，他幾乎所有夜晚都至少與一名會員通話。