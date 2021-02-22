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英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

 編譯李京倫／即時報導
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國外相拉布19日在英國保守黨華人之友組織的活動中透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求中英兩國在香港問題上展開合作，但大陸至今未同意。

不過他說，仍然相信對話是擺脫僵局的最佳途徑，「我們將永遠打開外交之門，並將永遠尋找積極的一面」。

中國與英國關係過去一年來因香港問題迅速惡化，主因是英國針對港人的英國海外國民護照（BNO）新制於今年1月31日上路，允許持有BNO身份的港人在英國居住、學習和工作五年，並最終獲得英國公民權。

英國當局4日以大陸環球電視網（CGTN）「由中共控制」為由吊銷其在英國的廣播執照。大陸隨即指責BBC對新冠疫情和新疆再教育營的報導是「假新聞」，要求對方公開道歉。之後，大陸向BBC旗下的世界新聞台祭出禁令，拒絕受理它在大陸境內的落地申請。

不少網友對拉布這番表態感到詫異。一名網友說，「這傢伙居然有膽提議跟北京談香港」，應該發書面聲明代表英國為殖民史道歉。另一名網友說：「滾吧，拉布，中國政府最近跟歐盟簽了中歐投資協議，會繼續與歐盟加強生意往來。」還有人說：「拉布想跟中國談的只有一件事，就是貿易，然後英國就能把產品賣給中國，賺中國的錢，再對中國比中指。」

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