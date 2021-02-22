車用晶片缺很大！保時捷執行長：恐影響未來數月營運

德國豪華車製造商保時捷工廠。 路透

德國 豪華車製造商保時捷執行長布魯莫（Oliver Blume）22日示警，全球半導體「非常嚴重」的短缺情形，恐在未來幾個月影響到該車廠的日常營運。

他告訴CNBC說：「半導體是個非常嚴肅的話題，因整個產業都受到消費電子產品的巨大需求，以及汽車 業復甦加速的影響。我們每天都可能受到影響，所以在接下來幾天和幾個月裡，我們將非常密切關注我們能採取什麼行動。我們必須在短期內放鬆，並尋找長期措施。」

全球汽車銷量在去年底突然飆升，與此同時晶片零件卻大缺貨，導致仰賴汽車晶片的汽車業生產線陷入停頓，全球數十萬輛汽車生產被迫暫停。

由於疫情 期間受困家中的消費者對3C產品需求大增，連帶推升晶片需求，導致晶片產量供不應求，車用晶片爆發短缺危機。

分析師指出，晶片短缺對汽車業衝擊尤其嚴重，因該產業數十年來一直仰賴於「及時」供應鏈來節省成本。

當被問到保時捷是否會被迫重新考慮這種供應鏈模式時，布魯莫答道：「是的。這對於未來考慮供應鏈非常重要。」他還表示，必須考慮要有某種儲存空間來保存這些庫存。