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緬甸民眾發起全國大罷工 無懼威嚇持續抗爭

中央社／曼谷22日電
緬甸公民社群發起22222全國大罷工，上萬民眾無懼軍方威嚇走上街頭抗議，成為政變迄今最大規模的抗議。圖為緬甸第二大城瓦城的街頭抗議。Marina提供／中央社
緬甸公民社群發起22222全國大罷工，上萬民眾無懼軍方威嚇走上街頭抗議，成為政變迄今最大規模的抗議。圖為緬甸第二大城瓦城的街頭抗議。Marina提供／中央社

緬甸軍方日前發動政變，民眾今天發起22222全國大罷工，向8888運動致敬。許多店家拉下鐵門不做生意，上萬民眾無懼軍方威嚇持續走上街頭，成為政變至今規模最大的街頭抗爭。

來源：中央社 YouTube

緬甸軍方1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。緬甸民眾發起公民不服從運動，連日來全國各大城市都有大批民眾走上街頭抗議。

緬甸政變至今已有4位民眾在抗爭中身亡，第二大城瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）20日甚至發生軍警以實彈濫射民眾的事件，緬甸各地昨天有規模大小不一的哀悼活動。

緬甸公民社群今天發起22222大罷工，22222代表2022年2月22日，要向1988年的8888運動致敬，而22222 大罷工是1日政變迄今規模最大的抗爭活動。

8888運動的背景是當時掌權的奈溫（Ne Win）將軍在1987年實施新的貨幣政策，將鈔票換成他認為的幸運數字「9」可以整除的面額，但原本面額的鈔票都被廢除，學生儲蓄的學費化為烏有，因而發起抗議行動。抗議行動從1988年3月開始，直到8月8日達到高潮，因此被稱為8888運動。

緬甸軍政府昨天透過國營電視台MRTV發布聲明，指出抗議者是在煽動人民、特別是年輕人的情緒，軍政府警告這將會導致衝突，甚至有人可能因此喪命。

不過，緬甸民眾無懼威嚇，根據緬甸媒體和民眾在社群媒體推特上傳的照片顯示，今天早上開始，緬甸各大城市上千民眾走上街頭抗議，而許多店家也拉下鐵門，響應這波22222大罷工。

緬甸 罷工 社群媒體

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