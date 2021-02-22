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BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

中央社／倫敦21日電
美國前總統川普任內與北韓領導人金正恩的川金峰會廣受國際矚目。(路透資料照片)
美國前總統川普任內與北韓領導人金正恩的川金峰會廣受國際矚目。(路透資料照片)

美國前總統川普任內與北韓領導人金正恩的川金峰會廣受國際矚目。英國廣播公司（BBC）的紀錄片更爆料，川普在河內雙方二次峰會後曾想用空軍一號送金正恩一程，但被對方婉拒。

BBC製作3集的系列紀錄片「川普的世界舞台」（Trump Takes on the World），在最終回裡揭露一些連最經驗老到外交官都被嚇呆的秘辛，尤其當川普提議讓金正恩搭便車，用「空軍一號」專機載他回北韓。

川普與金正恩2019年在越南河內的川金二會未能如原先計畫達成目標，當時雙方就北韓核子計畫的談判破裂，川普突然轉身走人。但BBC紀錄片披露，川普走人前曾向金正恩拋出驚人提議。

當時擔任美國國安會亞洲專家的博明（Matthew Pottinger）告訴節目：「川普總統邀請金正恩搭空軍一號回國。他知道金正恩是坐了好幾天火車經中國輾轉到河內，當時他說『如你願意，我可以在兩小時內送你回家』，但被金正恩婉拒。」

紀錄片認為，川普想讓金正恩「搭便機」，是兩人在新加坡川金首會發展出看似不太可能的情誼裡，諸多意想不到情事之一。如同前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）所說「川普以為他多了一個新好友」。

法新社指出，若金正恩接受邀請，這位北韓領導人與部分隨員就能進入美國總統的行政專機並飛入北韓空域，將帶來許多維安與國安相關問題。金正恩2018年是搭乘一架中國國際航空的包機前往新加坡與川普首會。

紀錄片還披露川普另一震驚手下團隊之舉，他當時同意金正恩所提取消美國與南韓聯合軍演的要求。

波頓告訴BBC，一如過去多所抱怨般，金正恩不滿南韓和美軍在朝鮮半島大型聯合軍演，而美韓軍演已持續60多年。

波頓說：「川普突如其來地說『我要取消軍事演習，已沒有再搞的必要，它們很燒錢，取消它會讓你開心』。我簡直不敢相信。」

川普 金正恩 北韓

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