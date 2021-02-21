我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

酷寒讓電費暴衝至8千元！德州居民收到帳單嚇傻

國安顧問蘇利文：中國沒提供足夠疫情原始數據

APEC部長會議5月登場 紐西蘭推防疫品貿易免關稅

中央社威靈頓22日綜合外電報導
2021年亞太經濟合作會議貿易部長會議5月登場，主辦國紐西蘭將推動APEC成員經濟體之間防疫必需品貿易免關稅。圖為2020年APEC成員國視訊進行貿易部長會議。（圖取自APEC網頁apec.org）
2021年亞太經濟合作會議貿易部長會議5月登場，主辦國紐西蘭將推動APEC成員經濟體之間防疫必需品貿易免關稅。圖為2020年APEC成員國視訊進行貿易部長會議。（圖取自APEC網頁apec.org）

2021年亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議5月登場，主辦國紐西蘭屆時將推動讓21個APEC成員經濟體之間的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫必需品貿易能夠免除關稅

因為擔心較小的國家接種疫苗進度落後，紐西蘭將在APEC論壇上提出相關因應計畫，今年的APEC會議將以視訊方式進行。

紐西蘭外貿部的經貿事務官員維塔利斯（Vangelis Vitalis）說：「我們的信息是，要因應這樣的全球疫情大流行，我們需要更多全球參與。」

維塔利斯接受路透社訪問時表示：「貿易不會解決這個危機，但貿易能有所幫助。」

紐西蘭提議讓21個APEC成員經濟體之間的藥品、醫療和外科設備、衛生用品及其他貨物的運輸免關稅，並放寬這些貨品跨境流動的其他限制。

維塔利斯指出，這項提議必須在未來幾週內達成一致意見，才能在5月的APEC貿易部長會議上獲得批准。

部分APEC國家在去年承諾要保持COVID-19相關供應鏈的開放，並取消相關必需品的貿易限制，特別是醫療用品，但之後沒有採取堅決的行動。

只有紐西蘭和新加坡採取進一步措施，取消他們認為是必需品的120多種貨品的關稅。

APEC 關稅 新加坡

上一則

中印第十輪軍長級會談 同意穩控局勢與達成解決方案

下一則

美波音777空中驚魂 日本要求業者停飛32架同款引擎客機

延伸閱讀

紐約州現首例南非變種病毒 感染者為長島居民

紐約州現首例南非變種病毒 感染者為長島居民
周增逾百例確診 馬、維州大學收緊防疫

周增逾百例確診 馬、維州大學收緊防疫
馬、維州大學增逾百病例 校方收緊防疫限制

馬、維州大學增逾百病例 校方收緊防疫限制
澳取消雙重國籍恐怖分子公民身分 紐總理批卸責

澳取消雙重國籍恐怖分子公民身分 紐總理批卸責

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53
馬來西亞YouTuber近日買下百萬賓士，當自己的生日禮物。 圖／取自Findy IG

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下賓士豪車

2021-02-14 13:39
英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(路透資)。

梅根懷孕！與哈利準備迎接第2胎 為王室第8順位繼承人

2021-02-14 18:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩
台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷
聯航客機空中引擎著火！機件掉科州民宅 壓扁卡車

聯航客機空中引擎著火！機件掉科州民宅 壓扁卡車
「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪