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1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

日本第二批疫苗運抵 七成民眾有意願接種

記者蔡佩芳／台北報導
圖為新冠疫苗示意圖。路透
圖為新冠疫苗示意圖。路透

日本17日開始施打新冠肺炎疫苗，繼上周第一批約48萬次，第二批約45萬次份量也在21日運抵成田機場。新冠疫苗優先施打對象為醫護從業人員，日本政府預計4月開始為高齡者施打。行政改革擔當大臣河野太郎在NHK電視節目中表示，4月中開始將針對特定地區、年齡進行施打。

日本政府規劃，施打優先順序為醫護從業人員、高齡者，其次為慢性疾病患者，不需要提出診斷書，只要申報就會受理。

日本政府特例核准輝瑞（Pfizer）新冠疫苗，12日收到首批約38萬次分量疫苗；21日再運抵45萬次分量，由輝瑞疫苗主力、比利時工廠產製，經全日空以超低溫方式運抵成田機場。朝日新聞指出，日本政府預定3月中將分配全國各地共117萬次分量疫苗，但第三批已降疫苗運抵日本時間仍不明朗。

據時事通訊最新調查，70.1%日本民眾希望接種疫苗，17.5%不希望；但民調也顯示，75.5％的日本民眾表示對副作用感到不安，僅23％不會擔心。

此外，日本傳出兩起疑似疫苗不良反應。厚生勞動省表示，兩人皆是在20日下午接種疫苗，之後出現蕁麻疹、惡寒等症狀。由於這是日本開始施打疫苗後首次出現疑似副作用，日本政府將在專家會議中進一步確認。

共同社報導，厚生勞動省稱繼續努力收集疑似不良反應的案例，對民眾公開資訊，以及在接種會場觀察情況15分鐘以上等安全對策。日本政府1月22日起，將在首相官邸官網上開設了疫苗特設區和專用推特賬號。

日本17日開始施打疫苗，首先為100個醫療機構、約4萬名醫療從業人員施打疫苗。首次施打3周後，進行第2次施打。至19日傍晚5時，接種人數為5039人。

疫苗 日本 機場

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