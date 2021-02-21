首批輝瑞疫苗運抵馬來西亞 24日開始接種

馬來西亞已從輝瑞和BioNTech爭取到3200萬劑疫苗。美聯社

隨著第一批疫苗 今天抵達，馬來西亞境內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗接種行動將提前兩天於24日展開。

馬來西亞的目標是在推動經濟復甦的同時，於一年內為境內3200萬人中的至少80%接種疫苗。馬來西亞經濟受到疫情 封鎖措施打擊，在2020年創下逾20年來最嚴重衰退。

面對新一波疫情感染，馬來西亞今年已經實施更多封鎖措施。根據路透，該國境內累計已通報28萬272例確診和1051人染疫不治。

31萬2390劑由美國輝瑞 大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司共同研發的疫苗今天上午運抵馬來西亞，預計未來幾週還會有更多疫苗抵達。

馬來西亞科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）在視訊記者會上說：「第二批疫苗將在2月26日運抵馬來西亞，我們將繼續每兩週接收一次（輝瑞）疫苗，直到所有疫苗交付完成。」

馬來西亞已從輝瑞和BioNTech爭取到3200萬劑疫苗。

凱里還說，中國科興生物技術公司（Sinovac Biotech）的疫苗預計27日整批交付，等待馬來西亞監管機構批准。

凱里說，境內疫苗接種將在24日開始，比原定計劃提早。首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）及衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）將接種第一劑疫苗。