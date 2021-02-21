我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

首批輝瑞疫苗運抵馬來西亞 24日開始接種

中央社／吉隆坡21日綜合外電報導
馬來西亞已從輝瑞和BioNTech爭取到3200萬劑疫苗。美聯社
馬來西亞已從輝瑞和BioNTech爭取到3200萬劑疫苗。美聯社

隨著第一批疫苗今天抵達，馬來西亞境內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗接種行動將提前兩天於24日展開。

馬來西亞的目標是在推動經濟復甦的同時，於一年內為境內3200萬人中的至少80%接種疫苗。馬來西亞經濟受到疫情封鎖措施打擊，在2020年創下逾20年來最嚴重衰退。

面對新一波疫情感染，馬來西亞今年已經實施更多封鎖措施。根據路透，該國境內累計已通報28萬272例確診和1051人染疫不治。

31萬2390劑由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech公司共同研發的疫苗今天上午運抵馬來西亞，預計未來幾週還會有更多疫苗抵達。

馬來西亞科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）在視訊記者會上說：「第二批疫苗將在2月26日運抵馬來西亞，我們將繼續每兩週接收一次（輝瑞）疫苗，直到所有疫苗交付完成。」

馬來西亞已從輝瑞和BioNTech爭取到3200萬劑疫苗。

凱里還說，中國科興生物技術公司（Sinovac Biotech）的疫苗預計27日整批交付，等待馬來西亞監管機構批准。

凱里說，境內疫苗接種將在24日開始，比原定計劃提早。首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）及衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）將接種第一劑疫苗。

疫苗 輝瑞 疫情

上一則

接種率近半之賜 以色列開始重啟經濟活動

下一則

日本第二批疫苗運抵 七成民眾有意願接種

延伸閱讀

約約市新開2疫苗接種點 全州規模最大 每天3000劑

約約市新開2疫苗接種點 全州規模最大 每天3000劑
疫苗外交新用途？以色列被爆用疫苗與敘利亞換俘

疫苗外交新用途？以色列被爆用疫苗與敘利亞換俘
紐約州陽性率續降 疫苗周日恢復接種

紐約州陽性率續降 疫苗周日恢復接種
20萬劑AZ疫苗 最快本周抵台 「送達後7天內開打」

20萬劑AZ疫苗 最快本周抵台 「送達後7天內開打」

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53
馬來西亞YouTuber近日買下百萬賓士，當自己的生日禮物。 圖／取自Findy IG

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下賓士豪車

2021-02-14 13:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪