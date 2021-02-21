我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

接種率近半之賜 以色列開始重啟經濟活動

中央社／耶路撒冷21日綜合外電報導
以色列衛生部表示，全國900萬人口已有超過4成5接種過至少一劑的輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗。路透
以色列衛生部表示，全國900萬人口已有超過4成5接種過至少一劑的輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗。路透

疫苗接種率近半之賜，以色列今天重啟一大部分經濟活動，他們說，這是回歸正常的開始。

以色列全國商店重新對全民開放，但只有已接種過疫苗或染疫後康復、推定有免疫力者，才可進入健身房與劇院等娛樂場所，這些都可經由衛生部應用程式（App）「綠色通行證」（Green Pass）得知。

除了仍須遵守社交距離、宴會廳禁止跳舞之外，猶太教堂、清真寺或教堂也僅允許正常容納量一半的信眾入內。

以色列出現首例確診整整一年後，今天放寬防疫限制，是政府在下月更廣泛啟動經濟的計畫一環。總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）競選連任的大選也將在下月舉行。

衛生部表示，全國900萬人口已有超過4成5接種過至少一劑的輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗。衛生部數據顯示，輝瑞疫苗打2劑，預防感染95.8%有效。

至今以色列確診超過74萬例，5500人病逝，讓人不禁批評尼坦雅胡政府3次全國封城措施執行不力。政府打包票不會4度封城。

感染率獲控制的城鎮小學生與中學高年級生今天復課，中學生則將在近一年的遠距教學後，於下月重返校園。

疫苗 以色列 封城

上一則

緬甸軍政府鎮壓示威 臉書刪除軍方宣傳頁面

下一則

首批輝瑞疫苗運抵馬來西亞 24日開始接種

延伸閱讀

疫苗外交新用途？以色列被爆用疫苗與敘利亞換俘

疫苗外交新用途？以色列被爆用疫苗與敘利亞換俘
20萬劑AZ疫苗 最快本周抵台 「送達後7天內開打」

20萬劑AZ疫苗 最快本周抵台 「送達後7天內開打」
新聞評論╱疫苗採購落後 陳時中的說文解字

新聞評論╱疫苗採購落後 陳時中的說文解字
日相重申東京奧運如期舉行 「獲G7領袖支持 」

日相重申東京奧運如期舉行 「獲G7領袖支持 」

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53
馬來西亞YouTuber近日買下百萬賓士，當自己的生日禮物。 圖／取自Findy IG

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下賓士豪車

2021-02-14 13:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪