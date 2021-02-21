日本2國境離島消失？北海道領海範圍恐受影響

節婦南小島。（取材自Google地圖）

日本 讀賣新聞獨家報導，日本超過480個「國境離島」，其中至少兩座島可能消失，由於離島也是領海畫設的基礎，這可能衝擊日本的領海範圍。日本政府正慎重的展開確認作業。

據報導，消失的兩座島分別是「節婦南小島」、「汐首岬南小島」，兩者面積都是一百數十平方公尺。節婦南小島距離北海道新冠町約220公尺，可能受2018年北海道地震 地形變化影響沉入海中；汐首岬南小島與北海道函館市隔海100公尺，判斷可能是函館護岸工程，已將小島併入其中。

至去年底為止，日本全國有人、無人島共484座。由於國境離島是畫設領海、專屬經濟海域的基準，為確保海洋權益與國土保全，日本從2017年開始進行國境離島的國有財產化、並賦與名稱。但發現不只一座島嶼雖然記載在國土地理院製作地圖上，但衛星照片上卻無法確認其存在。

報導指出，據日本政府人士透露，至去年底為止，還有8座島無法確認其存在。除了節婦南小島、汐首岬南小島，鄂霍次克海「Esanbe 鼻北小島」也可能受到海浪、流冰侵襲而消失。其餘5座島嶼在國土地理院地圖上記載的位置上沒有找到島嶼，但在周邊有島影，可能實際位置和記載不一致。海上保安廳、國土地理院等相關單位將展開調查，包括前往當地確認，並修正地圖。

由於離島要隨時掌握狀況不易，日本政府擬將離島資訊數位化，來強化管理體制。且為了避免離島遭外資收購，國會擬在本會期提出相關新法，強化國境離島的土地買賣限制。