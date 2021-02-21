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加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

英國目標7月底前 全國成年人接種首劑疫苗

中央社／倫敦20日電
圖為倫敦市長可汗19日接種輝瑞新冠疫苗。(美聯社)
圖為倫敦市長可汗19日接種輝瑞新冠疫苗。(美聯社)

英國首相強生（Boris Johnson）今天訂下更具野心的疫苗接種目標，所有英國成年人在7月底之前，都將接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗。

英國從去年迅速批准疫苗上市之後，火速展開疫苗接種計畫，目前有超過1700萬人接種第一劑。

英國廣播公司（BBC）報導，強生希望計畫進展「更快、更廣」。他表示，所有成年人在7月底前施打疫苗，將能讓脆弱族群更快獲得防護力，也能讓解禁封城更快實現。

英國疫情從去年12月開始急速升溫，英格蘭地區今年1月5日實施第3度封城，原本預計2月中旬解禁，但由於疫情依舊嚴峻，解禁時間尚未公布。

根據20日數據，英國過去24小時有445人於確診28天內病故，新增1萬406人確診。過去7天累計3457人病故。

英國封城重創經濟，為了儘速解禁，讓更多脆弱族群接種疫苗、降低死亡率，並減輕醫護人員壓力被認為是關鍵。英國政府先前的目標是在9月前讓所有成年人接種第一劑，但現在要大幅提前。

根據新的接種目標，所有50歲以上成年人，以及屬於高風險族群的年輕人，將在4月15日之前接種第一劑疫苗。

在野黨工黨對於政府加快疫苗接種速度樂見其成，但也建議應該依職業別決定接種的優先順序。

工黨影子衛生大臣艾希華斯（Jonathan Ashworth）表示：「教師、警察和其他重要工作者在封城期間無法待在家裡，讓他們先行接種疫苗完全合理。假如政府在下一階段沒辦法依照職業決定接種順序，必須給出原因。」

強生預計明天召開最後一次會議，並於22日公布英格蘭的「解禁路線圖」。

北愛爾蘭2天前已經宣布4月1日前不會解禁，僅開放部分學童返校上課。

疫苗 英國 解禁

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