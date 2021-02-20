法國濱海省分 新冠發病率最高 不排除再封城

法國濱海阿爾卑斯省是全法新冠發病率最高的省。 圖為兩名老婦在尼斯街頭打招呼。(路透)

法國疫情 形勢目前再度趨緊，法國衛生部長維蘭20日表示最近的疫情數據不佳，並指出官方正考慮在特定地區加強管制措施。

法國衛生部當晚發佈的疫情數據顯示，法國20日新增確診病例2萬2371例，累計確診病例358萬3135例，累計死亡病例現為8萬4147例，新增死亡病例183例。法國新冠住院患者現為2萬5269人，重症患者現為3369人。

法國衛生部長維蘭20日前往法國東南部濱海阿爾卑斯省視察當地疫情情況。維蘭在視察期間表示，全法範圍內的新冠病毒傳播趨勢有所惡化。最近一周的平均新增感染人數增至1萬9000人，和上一周相比增加了700人左右。

根據官方數據監測顯示，法國多項疫情指標仍不樂觀，最近一周的重症患者入院率在緩慢增加，病毒檢測 陽性率也在緩慢上昇。維蘭表示，如果疫情趨勢仍沒有改善，官方將會採取相關應對措施。

維蘭此次視察的濱海阿爾卑斯省是目前全法新冠發病率最高的省份。他與當地衛生官員會面商討對策。他指出，法國一些城市和地區的病毒傳播速度明顯比其他地方快，官方考慮在特定地區加強管制措施。

維蘭說，在濱海阿爾卑斯省省會尼斯及其周邊地區的病毒快速傳播趨勢應被遏制，官方可能將在最近兩天做出具體決定。他沒有排除在相關地區實施局部「封城 」的可能性。

法國本土近期尚沒有地區進入局部「封城」狀態。法國海外省馬約特由於疫情嚴重，已於本月初開始實施為期三周的「封城」。

尼斯市長埃斯特羅西表示，如果政府決定尼斯需要實施局部「封城」，他將予以支持。

另外，維蘭還表示將在未來48到72小時內向濱海阿爾卑斯省緊急增調3500劑輝瑞疫苗，以便盡快為當地高危人群接種。