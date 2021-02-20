中印撤軍後今再舉行第十輪會談 解決後續棘手問題

美國衛星公司MAXAR早前拍攝班公湖北側第五指地區的軍事設施。（路透）

根據最新消息，中印邊境 兩軍在班公湖已經完成脫離接觸。2月20日，中印在實控線（LAC）中方一側的莫爾多（Moldo）舉行第10輪軍長級會談，解決剩餘問題。

「印度 快報」2月20日報導稱，中印2月17日已經完成了從地面撤走火炮、坦克和軍隊的工作，但雙方必須在地面上進行核實，這在2月18日完成了。

「印度時報」2月20日稱，第10輪軍長級會談的目的是為了解決溫泉（Hot Springs）、高格拉（Gogra）、狄姆喬科（Demchok）以及德普桑平原（Depsang Plains）的剩餘問題。

報導指出，印度方面由第14集團軍司令梅農（P G K Menon）率團出席，中共 方面由南疆軍區司令柳林率團出席。

報導稱，在軍事談判中，在溫泉和高格拉附近的15號和17號巡邏點的摩擦將相對容易解決，因為那裡大多數兩軍部隊早前已經脫離了接觸，只留下一小部分人近距離對峙。狄姆喬科地區的問題也會一樣容易解決。但是德普桑平原的問題解決起來會困難很多，中共解放軍一直在阻止印度士兵越過德普桑的「瓶頸」或「Y形路口」地區。

自2020年6月後，中印邊境對峙一直持續至今，班公湖局勢是對峙僵局的最大難題，雙方分別占領了班公湖南岸和北岸的一些關鍵地區。近來，中印邊境緊張局勢獲得突破，2月10日晚，中共國防部新聞發言人吳謙稱，根據中印雙方第9輪軍長級會談達成的共識，中印兩軍位於班公湖南、北岸一線部隊於2月10日開始同步有計畫組織脫離接觸。

印度國防部長辛格2月11日告訴議會，中印接下來將會分階段、協調和查核的方式，自拉達克東部班公湖南北岸撤軍。中共部隊將撤回到班公湖北岸第8指地區，印度部隊則撤回到班公湖北岸第3指附近的丹辛塔帕哨站（Dhan Singh Thapa Post）永久基地。

按照辛格說法，中印雙方在班公湖南岸採取相同撤軍行動，並拆除2020年4月以來在班公湖南北岸建造的任何設施。此外，中印雙方同意暫停在班公湖北岸的軍事行動，只有在雙方通過外交與軍事談判達成協議之後，才會恢復巡邏。