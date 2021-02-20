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緬甸抗議驚傳槍響 目擊者：軍警無差別濫射平民

布林肯將參與歐盟外長會議 香港緬甸情勢受矚目

中央社布魯塞爾20日專電
國務卿布林肯（Antony Blinken）受邀參與歐盟外長視訊會議。(美聯社)
國務卿布林肯（Antony Blinken）受邀參與歐盟外長視訊會議。(美聯社)

歐洲聯盟將在2月22日舉行外長視訊會議，焦點將是美國國務卿布林肯受邀參與，除對歐美關係交換意見外，議程中包括關注香港、緬甸等情勢，歐美是否發表評論受矚目。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與27成員國外長將在2月22日召開外交事務會議，根據歐盟最新公布，當天主要議程將針對緬甸、衣索比亞、白俄羅斯以及香港等最新情勢交換意見。

這次外長會議最受關注之處是布林肯（Antony Blinken）受邀參與，除對歐美關係交換意見外，由於議程中包括討論香港實施港區國安法後最新政治情勢，關切北京當局是否採取進一步措施限制民主及司法獨立，歐美是否會進一步公開評論中國受矚。

美國總統拜登2月19日向歐洲盟友喊話，籲準備與中國長期戰略競爭，他透過視訊在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上表示，必須共同為與中國的長期戰略競爭做準備，美國、歐洲與亞洲所有國家共同努力以確保和平、捍衛共享價值，並促進在太平洋地區的繁榮。

他向歐洲盟友表示，美國與國際夥伴必須為與中國長期戰略競爭做準備，反擊中國政府在經濟方面不當與脅迫的行為。

此外，自緬甸軍方發動政變後仰光出現大規模街頭抗議，一名女子在反政變抗議活動期間頭部中彈死亡，對此波瑞爾今天對軍隊向抗議者的暴力行為表達強烈譴責，表示22日的歐盟外長會議將會做出相關措施決定。

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