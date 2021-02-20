聯合國報告：黑水創辦人違反利比亞武器禁運

聯合國 調查人員在一份機密報告中指出，美國 黑水保全公司（Blackwater）創辦人、美國前總統川普支持者普林斯（Erik Prince）違反聯合國對利比亞的武器禁運令。

「紐約時報 」（New York Times）和「華盛頓郵報」（Washington Post）取得的這項聯合國安全理事會機密報告指出，普林斯2019年曾提供利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）一支外籍傭兵部隊和武器。哈夫塔發動戰事，以圖推翻聯合國支持的利比亞政府。

根據紐約時報，這個要價8000萬美元的行動包含以下計畫，如組織暗殺隊，追蹤並殺害反對哈夫塔的政府軍指揮官，其中有些人是歐洲聯盟公民。

普林斯曾經是美國海軍海豹部隊（Navy SEAL）隊員，在成為黑水保全公司老闆後招致惡名，該公司雇員2007年在巴格達無故射殺伊拉克平民。普林斯也是川普執政時期教育部長戴弗斯（Betsy Devos）的弟弟。

涉及上述巴格達尼瑟廣場（Nisur Square）濫殺案的4名黑水公司人員，卻在去年獲得川普特赦。

根據紐約時報，普林斯因為這些事件而可能受到聯合國制裁，包括禁止出入境。

紐約時報指出，普林斯拒絕配合聯合國的調查行動，他的律師也不願對時報談論此事。