全球加緊打疫苗 至少107國家和地區接種逾2億劑

洛杉磯，醫護人員攙扶一位民眾等待接種新冠疫苗。(美聯社)

法新社今天根據官方的消息來源統計，全球至少107個國家和地區已接種超過2億劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 。

截至格林威治標準時間20日10時（美東時間20日凌晨5時），全球已施打2億104萬2149劑疫苗，但這項數字不包括中國與俄羅斯的最新數據，兩國在最近幾天停止公開疫苗接種進度。

其中七大工業國集團（G7），分別是美國 、加拿大、英國 、德國、法國、義大利與日本，注射疫苗的數量就占大約45%，這7國的人口僅占全球總人口的10%，不過他們昨天承諾要更公平地分享疫苗給不富裕的國家。

更廣泛而論，全球有92%的疫苗，在世界銀行（World Bank）界定的「高所得」或「中高所得」國家施打，這些國家的人口約占全球總人口半數。

至於被世界銀行界定為「低所得」的29國中，只有幾內亞與盧安達開始接種疫苗。

以色列施打疫苗的比率領先世界各國，近半數的人口已接種至少一劑疫苗，且1/3以色列人已施打充分保護所需的兩劑疫苗。

超過10%人口至少已注射一劑疫苗的其他國家，包括英國（25%）、巴林（16%）、美國（13%）、智利（12%）、塞席爾（43%）和馬爾地夫（12%）。