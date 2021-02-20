緬甸抗議驚傳槍響 目擊者：軍警無差別濫射平民

緬甸軍方發動政變，第二大城瓦城今天發生軍警以實彈射擊民眾的事件。(美聯社)

緬甸 軍方發動政變，第二大城瓦城今天發生軍警以實彈射擊民眾的事件。現場目擊者目睹一名男子頭部中彈倒地，她告訴中央社記者，軍警以無差別濫射方式對付沒有武裝的平民。

緬甸軍方1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬 （Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。緬甸民眾發起公民不服從運動，連日來全國各大城市都有大批民眾走上街頭抗議，軍政府逮捕上百名的反政變社運人士。

瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）民眾今天持續上街抗議，早上一群人聚集在一處碼頭，一位在現場目擊的緬甸民眾Marina透過通訊軟體接受中央社記者訪問時指出，因為大家發起罷工，碼頭無法正常運作，軍方想要讓碼頭恢復運作，因此早上由警方堵住了出口，軍方則開了一艘船到碼頭，要大家回到工作崗位上

Marina表示，軍警因此和抗議民眾起了衝突，大約中午12時左右，軍警開始對民眾發射子彈，衝突一路持續到下午5時左右，她在現場目擊了一個男子頭部中彈立刻倒地，有現場抗議民眾告訴她，看到軍人持狙擊槍出沒，她的朋友開臉書直播，則被軍人以非常難聽的粗話咒罵。

Marina表示，在那名男子中彈倒地後，現場民眾立刻找遮蔽物掩護，但大家並沒有逃走，而是憤怒對軍警怒吼要他們立刻滾開。

路透社引述瓦城一個志願緊急服務機構負責人報導，目前得知有20人受傷，2人死亡。

Marina表示，現場的抗議民眾完全沒有武裝，但軍警卻是以實彈而且無差別濫射民眾，令人無法接受。

在瓦城多次觀察示威活動的Marina指出，緬甸人在這次的抗議中展現了團結的勇氣，瓦城17日的抗議中，軍警動用水砲車驅離 抗議民眾，一個民眾被強力水柱射中胃部後彈上天，現場民眾沒有逃離，而是立刻上前表示要保護那個被射中的民眾，讓她印象非常深刻。