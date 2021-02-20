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吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

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吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

編譯李京倫／報導
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

彭博資訊報導，七大工業國集團（G7）領袖在今年首場視訊峰會上迴避了如何應對中國的問題，因為這些國家需要中國的資金和技術，才能使受到新冠肺炎疫情重創的經濟順利復甦。

知情歐盟官員透露，G7領袖在視訊過程中詳談了中國問題，但隨後發布的公報對這個問題著墨甚少，各國領袖承諾與北京當局「接觸」，並「彼此協商」以應對任何「非市場導向的政策和做法」，卻未指明任何國家。

加拿大總理杜魯多在記者會上說：「我們談論中國，討論了這個問題。我們談到了在前進道路上協調的必要性，我們仍在非常審慎地考慮最佳路徑。」

在這次視訊峰會召開之前的籌備會議上，成員國之間就如何與中國打交道意見分歧，歐洲國家不想讓這次峰會成為反中大會，美國卻強調要堅定堅決對北京當局採取行動。

G7面臨的困境是，中國已成為重要貿易夥伴和一些關鍵技術的製造國，而這些關鍵技術正是成員國維持經濟成長不可或缺的，由於這些國家的經濟正艱難地從疫情封鎖中恢復過來，談判籌碼不多。

跡象顯示，峰會領袖可能在未來數月打造共同應對中國的策略。

德國總理梅克爾在G7峰會後的慕尼黑安全會議上發表演說，談到中國問題時，措辭比以往強硬。她說：「過去幾年，中國取得了全球影響力，我們作為跨大西洋聯盟和民主國家組織，必須採取具體行動反制。」

梅克爾措辭強硬的部分原因是，她認為拜登比美國前總統川普可靠，可以和拜登協調出應對中國的共同策略。在柏林，梅克爾早已放棄與川普合作是公開的秘密。

中國 G7 梅克爾

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