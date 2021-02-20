我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

實彈射擊！緬甸反政變示威 警方開槍造成2死20傷

少女臉書貼文預言自己將被謀殺？警方疑真兇故佈疑陣

編譯周辰陽／即時報導
巴西亞17歲少女卡瓦略上在臉書發文，她欠當地毒販3千雷亞爾，將因此遭遇不測，「我在此向大家說再見。我很快會死」。結果事情發展跟她的貼文幾乎一模一樣。畫面翻攝：The Sun
巴西亞17歲少女卡瓦略上在臉書發文，她欠當地毒販3千雷亞爾，將因此遭遇不測，「我在此向大家說再見。我很快會死」。結果事情發展跟她的貼文幾乎一模一樣。畫面翻攝：The Sun

英國太陽報19日報導，巴西一名少女日前在臉書貼文，預言自己將被人槍殺，還指名道姓說出兇手的身分，更說「他們將告知位置，讓我的遺體能被找到」。儘管事情發展跟她的貼文幾乎一模一樣，但警方懷疑整起事件其實是兇手故佈疑陣。

此事發在巴西亞瑪遜州的伊塔皮蘭加（Itapiranga），17歲少女卡瓦略（Cristiane Carvalho Guimaraes）在臉書發文表示，她欠當地毒販3千雷亞爾（約557.3美元），將因此遭遇不測，「我在此向大家說再見。我很快會死」。

警方12日就掌握卡瓦略失蹤，隔日根據她的臉書簡介欄位貼出的地點尋獲遺體。儘管死因尚未公布，也還沒確定她是否確實被槍殺，但上臉書貼出遺體位置明顯是兇手所為，署名「CV」則指向知名犯罪幫派「紅色命令」（Comando Vermelho）。

根據報導，調查人員相信「紅色命令」與卡瓦略之死可能其實完全無關，而是兇手試圖誤導調查方向，就連預言死亡的貼文可能也是出自真兇的手筆。「紅色命令」成員則對組織被拖下水，還遭警方盯上感到相當不滿，打算親自動手找出卡瓦略臉書貼文指名的嫌犯，更因此殺害嫌犯的親屬。

警方目前推斷全案與毒品債務無關，而是針對女性的仇恨犯罪，正持續調查當中。

巴西亞17歲少女卡瓦略上在臉書發文，預言自己將遭遇不測。警方目前懷疑整起事件是兇...
巴西亞17歲少女卡瓦略上在臉書發文，預言自己將遭遇不測。警方目前懷疑整起事件是兇手故佈疑陣，全案則是一樁針對女性的仇恨犯罪。畫面翻攝：The Sun

臉書 美元 毒品

上一則

拜登呼籲歐洲與美合作 阻止伊朗破壞穩定行為

下一則

實彈射擊！緬甸反政變示威 警方開槍造成2死20傷

延伸閱讀

緬甸少女中彈亡 反政變首名犧牲者 群情激憤！

緬甸少女中彈亡 反政變首名犧牲者 群情激憤！
諷毅力號登陸火星 環保少女：先解決地球氣候變遷

諷毅力號登陸火星 環保少女：先解決地球氣候變遷
王菲頂招牌短髮露面 網友驚：51歲依舊少女

王菲頂招牌短髮露面 網友驚：51歲依舊少女
禮來新冠新療法 FDA授權緊急使用 適用輕中症患者

禮來新冠新療法 FDA授權緊急使用 適用輕中症患者

熱門新聞

22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53
英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(路透資)。

梅根懷孕！與哈利準備迎接第2胎 為王室第8順位繼承人

2021-02-14 18:20
馬來西亞YouTuber近日買下百萬賓士，當自己的生日禮物。 圖／取自Findy IG

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下賓士豪車

2021-02-14 13:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣

劉德華陪女兒上網課 天王也忍不住發脾氣
祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死

祕不發喪8個月？中國遲到宣布「中印肉搏戰」解放軍4死
被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節

被黑壓壓擠滿河灘的外軍埋伏...中揭去年中印衝突細節
為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎

為何上火星？怎麼到火星？要探索什麼？ 火星任務大解謎
「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片