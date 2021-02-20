G7欲對中國集體行動 反制非市場導向政策

七大工業國集團（G7）表示，將尋求對中國採取集體行動，以反制「非市場導向」政策及作為，並確保公平的多邊全球貿易。圖為英國首相強生在G7視訊會議發表談話。新華社

七大工業國集團（G7 ）今天表示，將尋求對中國 採取集體行動，以反制「非市場導向」政策及作為，並確保公平的多邊全球貿易。

路透報導，G7領袖今天召開視訊會議後表示：「在支持所有人公平互惠的全球經濟體系目標下，我們將與其他國家接洽，尤其是包括中國等大型經濟體在內的20國集團（G20）。」

他們還說：「身為領袖，我們會在應對非市場導向政策及作為的集體行動上互相諮商，我們會彼此合作，處理會影響所有國家的重要全球性議題。」

G7表示，會在針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的衛生因應行動上加深合作關係，並探究擬定全球衛生條約的可行性。

G7還提到，要提倡開放的經濟和社會，促進全球經濟復甦力，以可信的數據自由流動來運用數位經濟。

此外，G7還要「在現代化、更自由公平、以規範為基礎的多邊貿易體系上合作，這個體系要體現我們的價值觀，以改革後的世界貿易組織（WTO）為中心，實現均衡成長，並且力求在2021年中之前，在經濟合作暨發展組織（OECD）架構內，於國際稅收議題上，達到奠基於共識的解決方案」。

七大工業國集團包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利 及日本，經濟份量合計達40兆美元，逼近全球經濟總量的一半。