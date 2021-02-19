全球第二快 印度34天達到千萬人接種疫苗

圖為印度新德里的一家醫院，一名醫護人員準備替民眾施打疫苗。美聯社

印度 衛生與家庭福利部今天表示，印度展開新冠肺炎疫苗 接種34天，已達成逾1000萬人接種疫苗的里程碑，全球僅次於美國。

印度衛生與家庭福利部宣布，印度截至今天上午8時，已為1018萬8007名醫療工作人員與第一線抗疫相關人員接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗。

印度衛生與家庭福利部長瓦德漢（Harsh Vardhan）指出，印度僅花了34天讓接種疫苗的人數達到1000萬人的里程碑壯舉，是全球第二快達到疫苗接種千萬人目標的國家，僅次於美國。

美國從施打新冠肺炎疫苗開始，共花了31天讓接種疫苗人數突破1000萬人。

由於印度政府禁止首波接種免費新冠肺炎疫苗的3億人自由選擇疫苗，許多印度醫護人員對尚未提交第三期臨床實驗報告就獲政府批准緊急使用的本土研製疫苗COVAXIN沒有信心，因而拒絕施打，讓接種疫苗的官方目標未能達到預期，否則接種疫苗人數突破1000萬人的速度可能更快。

因為許多印度醫護人員和第一線工作人員拒絕當本土疫苗COVAXIN的「白老鼠」，衛福部長瓦德漢今天透過媒體公開呼籲醫護人員和第一線工作人員挺身而出，接種疫苗，才能讓印度克服這一公共衛生挑戰。

瓦德漢重申政府授權緊急使用的COVAXIN和由英國牛津大學和阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的Covishield兩款疫苗，已通過安全性和免疫性測試與認證，迄今為止僅有40例在接種疫苗後出現不良反應住院，僅占整體接種疫苗人數的0.0004%。

他說，印度迄今沒有人因接種疫苗而死亡，雖然有32例是在接種疫苗後死亡，但事後通報這些死亡病例與疫苗無關，死亡人數僅占接種疫苗總人數的0.0003%。

印度衛生與家庭福利部報告說，印度全國接種新冠肺炎疫苗的人數中，8個省占了其中的57.4%，其中執政黨印度人民黨（BJP）執政的北方省，就占了印度全國接種疫苗人數的10.5%。

除北方省，印度其他接種疫苗人數較多的省還包括疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra），印度總理莫迪的故鄉古茶拉底省（Gujarat），及拉吉斯坦省（Rajasthan）、馬德雅省（Madhya Pradesh）、西孟加拉省（West Bengal）和比哈省（Bihar）等。

此外，印度衛生與家庭福利部指出，全國接種第二劑新冠肺炎疫苗人數中，7個省占了60.85%，其中以泰倫加納省（Telangana）最多，占了12%。

印度累計新冠肺炎病例迄今達到1096萬多例，仍居全球第二大感染國家，死亡人數達15萬6111人，仍在治療的活躍病例達13萬9542例，每日新增病例已從高峰期的8、9萬例降至1萬多例，疫情趨緩。

不過，馬哈拉什特拉省和克勒拉省（Kerala）疫情不斷升高，印度有72%需要治療的活躍病例都來自這兩省，印度政府已密切監控這兩省疫情。

馬哈拉什特拉省政府已宣布在安拉瓦蒂（Amravati ）和亞瓦特馬爾（Yavatmal）兩縣再次實施為期10天的封鎖，金融大城孟買和納格坡（Nagpur）也頒布新的防疫措施，若一棟建築有5個感染案例就封鎖整棟建築。