梅根與哈利鐵了心切割英皇室 威廉與凱特不道賀懷二胎

威廉（右）與哈利兩兄弟間目前仍存有尷尬的氣氛。圖／路透資料照片

英國哈利王子與妻子梅根 去年初宣告卸下皇室重要成員身分，轉赴美國建立新的生活，如今一年已過，兩人乾脆徹底與皇室工作切割，表達「無意回去承擔皇室勤務」的念頭，白金漢宮也發布了新聞稿，確認兩人真的不會再回復重要成員的身分，之前他們擔任「皇室贊助人」的各單位，也將會重新收回，再由其他的皇室重要成員各自認養、承接。

梅根與哈利此舉，等於和英皇室在公務上徹底的分道揚鑣，其實去年兩人宣布脫離皇室重要成員身分時，外界就不覺得他們會願意再次歸隊、扛下重任，而在他們「脫英」之後，於英國的人氣就直落谷底，一舉一動得到的當地民眾攻擊遠比支持多，難免增強他們對於不再返回皇室的決心。

兩人之前才在西洋情人節宣告梅根再度懷胎、兒子亞契要當哥哥的喜訊，雖然粉絲還是獻上祝福，媒體卻注意到哈利的兄嫂威廉 、凱特 都沒有任何表示，照說彼此關係之密切，威廉夫婦沒理由不道賀，雖說哈利和梅根對網上酸民難以忍受，因此不再開官方社群帳號、威廉與凱特也沒太公開的管道向他們道賀，但威廉和凱特若要表示給公眾看到，也不至於沒有方法，使得兩人對此事的冷漠態度相當不尋常。

按照常理推論，顯然以「未來英國國王」自居的威廉，還是很反感梅根影響自己的弟弟大膽做自己、違背皇室傳統規矩，而凱特固然對梅根沒有深仇，卻也沒有特殊情誼，所以也沒啥反應。英國皇室兩位王子鬧得現在還不能一團和氣，只對外維持冷淡、疏遠的客氣，對於皇室的未來，不一定是好的發展。