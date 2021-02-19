臉書向錢看？為付費槓上澳洲 卻被爆收錢替中國大外宣

臉書近日反制澳洲政府立法要求付費給新聞業，悍然封閉所有澳洲新聞內容。此時國外一項調查卻爆料，臉書收受中國方面的錢，在平台上刊登否認新疆維吾爾族遭迫害的大外宣。路透

臉書 近日反制澳洲政府立法要求付費給新聞業，悍然封閉所有澳洲新聞內容。此時國外一項調查爆料，臉書收受中國 方面的錢，在平台上刊登否認新疆維吾爾族遭迫害的大外宣。

《新聞公報》（The Press Gazette）報導，臉書收取北京當局的金錢，並投放那些淡化「新疆種族清洗」的報導文章，包括中國日報（China Daily）和中國環球電視網（CGTN）皆支付數百美元 ，向數百萬用戶宣傳文章。

以中國日報為例，臉書向其收取400美元（約新台幣1.1萬）的費用，宣傳該報10月分的一篇文章，文章中指責西方國家「撒謊」和散布「虛假信息」，另一段影片中，該報宣稱新疆拘留所的報導「完全錯誤」且為「西方媒體的伎倆」，另一篇報導指「新疆迫害是西方媒體拒絕放棄的迷思」。

據臉書廣告的分析網站指出，這些贊助內容主要針對與新疆接壤的「尼泊爾年輕人」，文章中還展示西方評論員討論維吾爾人困境的片段，並指控「政客、智庫和媒體沆瀣一氣的敘事，以惡意掀起輿論並滲透公眾意識」。

上個月，美國對維吾爾再教育營的施壓增加，中國媒體更加大「發布力度」，於1月26日付費給臉書，推播一篇與澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）報告相牴觸的文章，指控該報告發現新疆380個再教育營的證據是「完全錯誤的」。

另一篇推播的文章則宣稱「新疆有強迫勞動嗎？中國日報採訪新疆各地工廠的50多名工人，點擊了解我們的發現」，影片則試圖抹黑紐時的調查；該調查發現共產黨試圖洗腦新疆少數民族成為「忠誠同志」以換取廉價勞動力。影片甚至抨擊英國BBC報導，並稱路透和美聯社的報導是假的。

CGTN上個月也支付200到299美元（約新台幣5587到8353元），推播一篇聲稱「西方媒體扭曲＃新疆寄宿制學校」的報導，同月，CGTN支付不到500美元（約新台幣1.3萬）增加一篇名為「新疆寄宿制學校的真相是什麼？這些學校給當地學生帶來什麼變化」的報導。

縱使臉書在中國遭到封鎖，但CGTN、中國日報、新華社、人民日報和央視（CCTV）等國營機構仍使用這家社群媒體來做宣傳。臉書全球前六大讚數最多的新聞專頁中，這幾家媒體就占了當中五個。

儘管出於違反政治傾向的規定，臉書已經撤下中國日報和CGTN的贊助內容，但此前這些新聞已經推播數天，恐怕已傳遍全球。

對此，臉書一名發言人解釋「作為提高廣告透明度而不斷努力的一份子，臉書不接受未揭露廣告主的政治廣告上架」，「我們希望讓人們更加了解，他們在臉書上看到新聞的幕後製作者是誰」。

不過反仇恨中心（Centre for Countering Hate）執行長艾邁德（Imran Ahmed）表示， 臉書為賺錢而幫中國宣傳「令人作噁」，並說「他們宣稱沒注意到最受歡迎的六個新聞頁面中，有五個在推動分裂和粉飾暴行，這太荒謬了，沒人會信他們」。