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餓壞了？泰動物園解封重開 消瘦動物狂乞食引人擔憂

編譯張君堯／即時報導
園內的老虎也顯得相當虛弱，鱷魚則待在極為骯髒的水池中。圖／每日郵報
園內的老虎也顯得相當虛弱，鱷魚則待在極為骯髒的水池中。圖／每日郵報

泰國時常傳出動物虐待或照顧不善而遭動保團體抨擊，曼谷一座動物園近日在疫情趨緩、重新開放遊客入園後，又爆出各種動物身形瘦弱，猛向遊客「乞食」的慘況，再度引起關注。

造訪泰國北欖鱷魚湖動物園（Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo）的遊客發現，消瘦的熊從狹小的圍欄中乞討食物，而老虎、牛也顯得相當虛弱，鱷魚則待在骯髒的水池中，猩猩更拼命向柵欄外的遊客伸出手討食。

遊客認為，動物園在疫情封鎖期間沒收入，因此沒有好好餵食和照顧動物。

住在附近的攝影師烏龐（Umpon Thongmeungluang）表示，他見到極為消瘦的老虎在池塘邊「急切地踱步」時，幾乎哭了出來，「我在動物園有很多回憶，但疫情解封後一切似乎變了調」，動物瘦弱的慘況令人擔憂。

烏龐將營養不良的動物，包括老虎、牛、熊、鱷魚和猴子拍下來，並提交給野生動物相關部門的官員，當局15日便派人到現場檢查。

但動物園管理員烏瑟（Uthen Yangprapakorn）向官員宣稱，所有動物都得到「良好照顧」，他表示老虎沒有任何健康問題，至於非洲牛的體型也天生較瘦，不同於我們常見、更大更胖的母牛，兩者根本無從比較，而鱷魚就像老年人，隨著年齡增長，牠們會變得越來越瘦弱。烏瑟強調「動物園無法改變動物的體型大小來迎合遊客胃口」。

同時，國家公園、野生動植物保護部的獸醫吉爾娜（Girna Nordechanon）在對動物進行健康檢查後，發現大多數動物都像經理所說「並無大礙」。

但吉爾娜也指出，這些動物之所很瘦弱是因為牠們的生存空間太狹窄，每個籠子提供的食物也不足以保持良好飲食習慣，她強調「有些動物必須在圍欄內爭奪食物，所以牠們看上去很瘦」，並建議動物園將較瘦弱的動物分隔出來，這樣牠們就不必爭奪食物。

猩猩拼命向柵欄外的遊客伸出手，期盼得到餵食。圖／每日郵報
猩猩拼命向柵欄外的遊客伸出手，期盼得到餵食。圖／每日郵報
泰國北欖鱷魚湖動物園近日重開，遊客發現消瘦的熊從狹小的圍欄中乞討食物，引發關注。...
泰國北欖鱷魚湖動物園近日重開，遊客發現消瘦的熊從狹小的圍欄中乞討食物，引發關注。圖／每日郵報

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