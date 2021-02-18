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猛瑪象牙深埋逾百萬年 科學家定序全球最古老DNA

中央社巴黎17日綜合外電報導
研究員藉著深埋在俄羅斯西伯利亞永凍土層超過100萬年的猛瑪象牙齒，完成全球最古老的DNA定序。圖為藝術家的重建猛瑪象的示意圖。路透
研究員藉著深埋在俄羅斯西伯利亞永凍土層超過100萬年的猛瑪象牙齒，完成全球最古老的DNA定序。圖為藝術家的重建猛瑪象的示意圖。路透

根據今天公布的研究，研究員藉著深埋在俄羅斯西伯利亞永凍土層超過100萬年的猛瑪象牙齒，完成全球最古老的去氧核醣核酸（DNA）定序，基因研究的探照燈指向最遙遠的過去。

這3個DNA樣本，一個約有80萬年歷史，另兩個來自超過100萬年前。研究員說，這些樣本為現代人瞭解冰河時代猛瑪象（長毛象）提供了重要觀察角度，包括「真猛瑪」（woolly mammoth）的古老傳承。

法新社報導，此前，最古老的DNA定序來自78萬年前到56萬年前的一匹馬，而這些猛瑪象基因組的年代更久遠得多。

這項研究刊登在「自然」（Nature）期刊，瑞典斯德哥爾摩古生物學中心（Centre for Palaeogenetics）進化遺傳學教授達倫（Love Dalen）是研究報告資深作者。

達倫說：「這批DNA驚人地古老，這些樣本比維京人的遺骨還老1000倍，甚至早於人類和尼安德塔人。」

這幾頭猛瑪象是於1970年代在西伯利亞地區被發現，由莫斯科的俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）保管。

研究員先從地質學角度確定樣本年代，並與小型齧齒目動物等其他樣本做比較。

結果顯示，樣本中的兩頭猛瑪象是「草原猛瑪」（steppe mammoth），來自逾100萬年前；另一頭較年輕的猛瑪象則是迄今發現最早的「真猛瑪」之一。

研究員從猛瑪象牙齒取得細小粉末樣本，並抽取基因資料，發現最老的那頭猛瑪象Krestovka可能來自165 萬年前，次老的Adycha約來自134萬年前，最年輕的Chukochya約來自87萬年前。

DNA 俄羅斯 瑞典

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