我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬州現首例巴西變種病毒確診病例 返美後病逝

國會揭曉拜登「全面移改法案」 挑戰重重

緬甸駭客攻擊政府網站 軍方封鎖網路

中央社仰光18日綜合外電報導
緬甸示威者18日湧入仰光街頭抗議軍方政變，拿著寫了「為自由而戰」的標語牌示威。（歐新社）
緬甸示威者18日湧入仰光街頭抗議軍方政變，拿著寫了「為自由而戰」的標語牌示威。（歐新社）

駭客今天攻擊緬甸政府網站，抗議軍事政變。緬甸軍政府則加強透過封鎖網路和部署軍隊，試圖阻止全國各地反對活動。

就在駭客攻擊網路的前一天，緬甸全國各地數萬人集會，抗議軍方在本月初推翻翁山蘇姬領導的文人政府。

名為「緬甸駭客」的組織入侵包括中央銀行、緬甸軍方文宣頁面、緬甸廣播電視台（MRTV）、港口事務管理局（Port Authority）和食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration）在內的網站。

緬甸駭客在臉書頁面上說：「我們正為緬甸正義而戰。」

「這就像人們在政府網站前大規模抗議。」

澳洲皇家墨爾本理工學院（RMIT）網路安全專家華倫（Matthew Warren）表示，這可能是為了達到宣傳目的。

仰光開車民眾連續第二天用車輛封鎖道路，他們掀起引擎蓋，假裝車輛故障，阻止安全部隊在緬甸最大城仰光周圍移動。

在今天上午一場直播中可以看見，停在北達貢區（North Dagon）一座橋周圍的公車和汽車，抗議者高喊：「不要去辦公室，離開它。加入公民不服從運動。」

穿著橙黃色僧袍的和尚舉著牌子寫著：「我們需要美國軍隊來拯救我們的處境。」

數十名員警在Myaynigone路口附近巡邏，開車民眾封鎖道路。

一名街頭小販說，交通堵塞有點不方便，但她支持這項運動。她告訴法新社：「因為汽車擋住我回家的路，昨天下午我走路約40分鐘才搭上公車。」

兩名消息人士告訴法新社，緬甸第二大城瓦城（Mandalay）的緊張局勢在夜間急遽升高，軍警驅離封鎖鐵路的抗議群眾。

當地緊急救護人員說，安全部隊開火，但不清楚是使用橡膠子彈或實彈，有一人受傷。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）表示，4名參加公民不服從運動的火車司機在槍口下被捕，然後被帶到瓦城機車頭廠，被迫駛往北部密芝那市（Myitkyina）。

緬甸援助政治犯協會通報，自政變以來，已有近500人被捕。

緬甸 駭客 汽車

上一則

快看世界／伊波拉在非洲捲土重來？1分鐘看懂

下一則

猛瑪象牙深埋逾百萬年 科學家定序全球最古老DNA

延伸閱讀

仰光爆最大規模抗議促全國罷工 交通全癱

仰光爆最大規模抗議促全國罷工 交通全癱
擬竊全球逾13億元 3名北韓駭客遭美起訴

擬竊全球逾13億元 3名北韓駭客遭美起訴
緬甸仰光爆最大規模抗議 交通全癱

緬甸仰光爆最大規模抗議 交通全癱
傳介入緬政變 中國駐緬大使：無稽之談

傳介入緬政變 中國駐緬大使：無稽之談

熱門新聞

2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53
英國哈利王子和愛妻梅根馬克爾的發言人今天向媒體證實，梅根已再度懷孕。(路透資)。

梅根懷孕！與哈利準備迎接第2胎 為王室第8順位繼承人

2021-02-14 18:20
22歲的俄國網紅阿萊西亞（Alesya Kafelnikova）因為PO出自己在印尼峇里島，全裸騎乘瀕臨絕種的蘇門答臘象的畫面，引起動保團體抨擊。 圖擷自Alesya Kafelnikova Instagram

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

2021-02-18 09:20
馬來西亞YouTuber近日買下百萬賓士，當自己的生日禮物。 圖／取自Findy IG

16歲休學當YouTuber 「粉底妹」剛買下賓士豪車

2021-02-14 13:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了

被爆過年上夜店、找美女陪酒…黃曉明回應了
快看世界／停電又停水...德州人嚴寒中排隊2小時進超市

快看世界／停電又停水...德州人嚴寒中排隊2小時進超市
難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人