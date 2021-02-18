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研究：新德里死於空污人數 全球人口前5大城之冠

中央社孟買18日專電
印度首都新德里死於空污的人數高達5萬4000人，居全球人口最多5大城市之冠。(美聯社)
印度首都新德里死於空污的人數高達5萬4000人，居全球人口最多5大城市之冠。(美聯社)

一份今天公布的最新研究調查顯示，即使印度去年多數時間都因新冠疫情全國封鎖，但首都新德里死於空污的人數仍高達5萬4000人，居全球人口最多5大城市之冠。

綠色和平東南亞分部（Greenpeace Southeast Asia）分析瑞士空氣清淨科技公司IQAir監測28個城市空氣污染資料發現，儘管全球多數國家去年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）執行全國封鎖或部分封城措施，但空污仍在新德里、墨西哥市、聖保羅、上海和東京，世界5個人口最多城市奪走約16萬人性命，造成850億美元經濟損失。

印度新聞信託社（PTI）引述上述報告指出，其中又以新德里在這5大城市中死於PM2.5的人數最多，高達5萬4000人，等於每百萬人就有1800人死於空污，空污並造成相關經濟損失81億美元，相當於新德里年均國內生產毛額（GDP）的13%。

報告說，新德里的PM2.5空污水準，高出世界衛生組織（WHO）規定年均每立方公尺10微克（10μg/m3）標準的近6倍。

PM2.5是空氣中直徑小於2.5微米的細懸浮微粒濃度，這種細微懸浮粒子透過鼻及咽喉進入人體隨血液遍布全身及肺泡而無法排出，不僅危害呼吸道，也造成肺癌、肝癌和心血管疾病等，先前有研究發現，全球在2015年有420萬人因長期暴露在高濃度PM2.5而提早死亡。

這份報告顯示，PM2.5不但在新德里奪走許多生命，也在其他城市肆虐。印度金融大城孟買在2020約有2萬5000人因PM2.5而死亡；班加羅爾、清奈、海得拉巴和勒克瑙（Lucknow），也分別有1萬2000人、1萬1000人、1萬1000人和6700人在去年死於PM2.5空污問題。

綠色和平印度支部環保人士強查爾（Avinash Chanchal）說，儘管印度去年3月底起因控制新冠疫情採取全國封鎖，暫時減緩空氣品質惡化，但空氣污染仍是嚴重的公共衛生問題，也影響經濟。空污不但增加死於癌症和中風的可能性，也恐引發哮喘，更造成感染新冠肺炎後的症狀加劇。

強查爾認為，人們應確保以永續和更潔淨能源為經濟成長需求的動力，各大城市應推廣低成本、有效率和碳中和（Carbon Neutral）的交通模式，優先考慮步行、騎自行車和公共運輸。此外，增加使用潔淨能源和潔淨交通運輸不僅可改善公共衛生，更可強化經濟和公共開支。

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