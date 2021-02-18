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南非調查：黑人比白人更願意接種疫苗

中央社約翰尼斯堡18日專電
南非一名醫生接種嬌生疫苗。（美聯社）
南非一名醫生接種嬌生疫苗。（美聯社）

南非約翰尼斯堡大學17日發表一項調查顯示，大約67%民眾願意或可能接種疫苗，其中黑人比白人更願意接種疫苗，高中以下教育程度比大學以上的更願意接種疫苗。

約翰尼斯堡大學（University of Johannesburg）這項線上調查的受訪者約1萬1000人，受訪者中52%確定會接種疫苗，14%可能會接種，加總起來約67%會或可能會接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

在這67%會或可能會接種疫苗者中，如果按種族區分，受訪的黑人中69%會或可能會接種疫苗，印度人有68%，混血種人（coloured）有67% ，白人則是58%。

受訪者中未完成高中學業的有72%會或可能會接種疫苗，高中畢業但沒上大學的有62%，大學學歷或上過大學的有59%。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）17日引述約堡大學社會學教授亞歷山大（Kate Alexander）表示，教育程度低的人反而更願意接種疫苗，是值得思考的現象。

她說，由於歷史原因，南非黑人並未擁有與大部分白人相同的教育資源，所以教育程度與人種之間確實有關聯。這種情況說明：黑人因教育程度較白人低，因而更有可能接種疫苗。

這項調查於2020年12月29日至2021年1月6日間進行，透過軟體Moya Messenger向受訪者調查。受訪者中願意接種疫苗的人以20至30歲的年齡層為主。Moya Messenger擁有約400萬用戶，涵蓋不同人種。

亞歷山大說，這項調查的資料經過加權，但這不是隨機調查，因此無法聲稱結果具有代表性，不過受訪者在線上回答問題似乎比接受問卷調查要誠實一些。

南非購買的900萬劑嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗，首批8萬劑16日晚間抵達約翰尼斯堡，隨即於17日運送全國9省展開接種工作，位於抗疫第一線的醫護人員是優先施打的對象。

疫苗 教育 黑人

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