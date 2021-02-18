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終極背叛！女子住院生產 29歲男友跟44歲母親趁機私奔

編譯周辰陽／即時報導
英國女子潔絲（中）近日赴醫院生產，但她帶著小嬰兒回家時，才發現她的男友萊恩（右）與她的母親喬琪娜（左）私奔，讓她氣得半死。畫面翻攝：The Sun
英國女子潔絲（中）近日赴醫院生產，但她帶著小嬰兒回家時，才發現她的男友萊恩（右）與她的母親喬琪娜（左）私奔，讓她氣得半死。畫面翻攝：The Sun

英國一位年輕媽媽近日赴醫院生產，但她帶著小嬰兒回家時，才發現媽媽跟她的男友私奔，讓她氣得半死，向太陽報記者大罵，「這是終極背叛！你期待奶奶愛上嬰兒，不是跟他爸爸墜入愛河！」

當事人是24歲的潔絲（Jess Aldridge），父親是56歲的艾瑞克（Eric）、母親則是44歲的喬琪娜（Georgina），跟29歲的汽車零件銷售員萊恩（Ryan Shelton）交往3年，2019年9月生下第一個小孩喬琪安娜後，就辭去飯店房務員工作，專心當起全職媽媽。

潔絲一年後再度懷孕，跟男友搬去和父母同住，「我媽一說她能幫忙照顧小孩，我們就去跟我爸媽住在一起。她保證說，再有小孩的話，這樣會比較輕鬆，結果日子卻是更難過了」。

因為政府下達居家避疫令，兩個家庭就這樣在同一個屋簷下生活好幾個月，潔絲發現喬琪娜開始跟萊恩調情，經常晚上一起喝酒說笑，「她還會穿著短裙，跟他在沙發摟摟抱抱，感覺超噁心」。

雖然喬琪娜跟萊恩始終堅持清白，潔絲一直懷疑兩人有問題。當她在1月28日生下兒子後沒幾個小時，萊恩就發來分手簡訊，直稱他受不了潔絲指控他跟喬琪娜有染，兩度短暫看一下自己的兒子，然後就打包行李搬家。

潔絲1月30日帶著兒子出院回家，才發現萊恩與喬琪娜已經搬走了。兩人幾天後才終於承認他們墜入愛河，喬琪娜也跟此時才知情的艾瑞克分手，讓他大受打擊。潔絲說，萊恩與喬琪娜都稱他們「就是沒辦法決定自己愛上誰」，讓她感覺想吐，「他們的作為噁心又卑鄙…超差勁，趁著我懷孕時勾搭。」

潔絲不滿地告訴記者，喬琪娜與艾瑞克很自私，也都沒道歉，還在臉書公布戀情，讓親朋好友感到震驚，她也不知道自己該怎麼解釋小孩的爸爸愛上外祖母，「她原本該成為我那兩個小孩的外祖母，幫忙我照顧他們，但她卻竟跟我男友X上了。我要心碎了，我失去一切，我媽跟孩子的爸。」

汽車 居家避疫 英國

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