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輝瑞：南非變種病毒株 降低疫苗中和抗體濃度2/3

中央社／倫敦17日電
路透等媒體報導，輝瑞與BNT表示，他們研發的疫苗仍能中和這種南非變種病毒株。路透
路透等媒體報導，輝瑞與BNT表示，他們研發的疫苗仍能中和這種南非變種病毒株。路透

實驗室研究發現，對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）南非變種病毒株，美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）與德國生技公司BioNTech 共同研發的疫苗所產生的中和抗體濃度少約2/3。

路透等媒體報導，輝瑞與BNT今天表示，他們研發的疫苗仍能中和這種病毒，且目前尚未有來自人體實驗的證據顯示，南非變種病毒株會降低疫苗保護力。

即便如此，兩家公司仍準備好在必要時替這支信使核糖核酸（mRNA）疫苗研發更新版本或追加劑量。

這項實驗室研究由輝瑞、BNT和德州大學醫學院（UTMB）科學家共同執行。他們研發出一種基因改造病毒，而這種病毒棘狀物所含變異，與率先於南非發現的變種病毒B.1.351相同。鑒於病毒利用棘狀物進入人體細胞，許多COVID-19疫苗都鎖定它為主要目標。

研究人員從輝瑞/BNT疫苗接種者身上取得血液樣本，並用基改病毒進行測試後發現，和美國疫情中最常見的病毒相比，這支疫苗中和抗體的濃度降約2/3。

這項研究結果刊登在「新英格蘭醫學期刊」（NEJM ）。

由於還沒有建立起確切基準來判定需要多少濃度的抗體才能保護人體免於南非變種病毒，所以少了這2/3是否就會導致這支疫苗對正蔓延全球的南非變種病毒株失去作用，目前還不清楚。

然而研究共同作者、德州大學醫學院教授史佩勇（Pei-Yong Shi）表示，他認為輝瑞/BNT疫苗對南非變種病毒株的保護力應該是存在的。

史佩勇說：「研究人員並不知道最低的中和數是多少，我們並沒有那個分界線。」他懷疑實驗觀察到的免疫反應，可能遠高於它需要提供的保護力。

他提到，即使這種令人憂心的變種病毒株大幅降低疫苗效力，這支疫苗仍有助預防重症與死亡。衛生專家先前已指出，這是讓緊繃的醫療免於不堪負荷的最重要因素。

疫苗 變種病毒 南非

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