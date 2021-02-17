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北京影響力日增 愛沙尼亞示警：中國想讓世界噤聲

中央社／塔林17日綜合外電報導
波羅的海國家愛沙尼亞的對外情報單位17日警告，指中國影響力日增，並稱中國希望有「一個遭到噤聲、由北京主導的世界」。（中央社）
波羅的海國家愛沙尼亞的對外情報單位17日警告，指中國影響力日增，並稱中國希望有「一個遭到噤聲、由北京主導的世界」。（中央社）

波羅的海國家愛沙尼亞的對外情報單位今天警告中國影響力日增，並稱中國希望有「一個遭到噤聲、由北京主導的世界」。

該單位也提到全球日益仰賴中國科技，還說中國正「依循俄羅斯的前例」散播不實資訊。

法新社報導，一直以來，愛沙尼亞主要把關切焦點擺在龐大鄰國俄羅斯，但近幾年愈來愈公開談論中國影響力。

愛沙尼亞對外情報單位在年度報告中指出：「中國主要目標為製造美國和歐洲之間的分歧。」

「中國非常瞭解，一個分裂的歐洲將是個虛弱的對手，其反抗中國的力道不可能跟美國一樣強烈。」

「實行中國的外交政策教條，或是創造一個『命運共同體』，將產生一個遭到噤聲、由北京主導的世界。」

對外情報單位首長馬蘭（Mikk Marran）也在報告序言中表示，中國的「活動年年引發新的安全問題」。

馬蘭並指出，「中俄合作變得緊密，而雙方關係主要是北京主導」。

愛沙尼亞發布上述報告前，中國國家主席習近平本月剛與中東歐17國官員舉行網路會議，習近平在會上承諾將加強從這些國家進口商品至中國。但波羅的海國家僅派部長級官員與會。

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