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緬甸仰光爆最大規模抗議 交通全癱

國際組／綜合報導
「緬甸前線」報導指出，這是政變迄今最大規模的街頭抗議行動。圖為仰光市中心靠近蘇雷塔的路口擠滿抗議民眾。美聯社
「緬甸前線」報導指出，這是政變迄今最大規模的街頭抗議行動。圖為仰光市中心靠近蘇雷塔的路口擠滿抗議民眾。美聯社

緬甸軍方1日發動政變奪權，宣稱會舉行選舉並移交政權，並派裝甲車和荷槍軍人進駐街頭。但緬甸民眾不買單也不畏懼，17日在仰光出現政變以來最大規模街頭抗議並癱瘓交通，讓民眾無法順利上班，以達成罷工目標，第二大城瓦城、首都奈比多及其他城鎮，都有民眾同步示威。

緬甸國家領導委員會發言人紹敏通准將16日在記者會表示：「我們的目標是舉行選舉，並將權力移交給勝選政黨。」他宣稱5,300萬緬甸人有4千萬支持軍方行動。

緬甸國務資政翁山蘇姬自政變後持續遭拘押至今，除了遭控非法進口6台無線電對講機外，如今也面臨違反天然災害管理法的指控。翁山蘇姬的下一場審訊預計於下月1日舉行。

緬甸民眾不相信軍方會交出政權的承諾，要求立刻釋放翁山蘇姬。儘管軍方近日不斷切斷網路和逮捕記者及異議分子，派裝甲車、軍車和荷槍實彈的軍人把守街頭，但民眾無懼威嚇，數以萬計民眾走上第一大城仰光和第二大城瓦城街頭，持續抗議軍方掌權。

「緬甸前線」報導指出，這是政變迄今最大規模的街頭抗議行動，仰光市中心靠近蘇雷塔的路口擠滿抗議民眾，要求釋放翁山蘇姬。

緬甸社群媒體上出現「塞住路口」和「車輛拋錨」活動，數十輛汽車停在仰光多個主要路口，許多駕駛假裝車壞了，把車停在路中間阻擋交通，目的要讓大家無法去上班，達成全國罷工的目標。

緬甸公民社群自政變以來發起公民不服從運動，許多醫護人員和政府公務員也加入罷工行列，並抵制軍方製造的商品。

緬甸 翁山蘇姬 罷工

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