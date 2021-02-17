全球解封 專家估10月底前有望

世界衛生組織（WHO）16日發布的每周流行病學最新資訊顯示，全球上周通報的新冠病毒新增確診病例比前一周減少16%，新增死亡病例也較前一周下降10%，台灣專家預估，疫苗 加上公衛防疫 措施，全球可望於今年10月底以前解封，回到正常生活，明年可終結這次世紀之疫。

針對新增確診及死亡案例下降，世衛秘書長譚德塞 說，表示基本公共衛生措施奏效，但警告「火勢還未撲滅」。譚德塞表示，新增確診病例連續第五周下滑，從1月初那周的500多萬例減少近一半，他說：「顯示即使出現變異病毒株，簡單的公共衛生措施也能奏效。」

此外，目前全球已有60國接種新冠疫苗，平均每周用掉4,200萬劑，新冠疫苗全球取得機制（COVAX）將於本月底開始配送，台大公衛流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，雖然南非變異株棘手，但疫苗可快速修正，加上公衛防疫措施，全球可望於今年10月底以前解封，回到正常生活，明年則可終結這次世紀之疫。

陳秀熙及研究團隊17日透過直播，分析已發表第3期臨床試驗的4支疫苗效益，其中輝瑞／BNT疫苗保護力95%最高，其餘依序為，莫德納疫苗94%、俄羅斯史普尼克五號91%、牛津疫苗70%。

4支疫苗綜合效益達89%，代表能減少近九成有症狀感染。

面對變異株挑戰，公衛學者廖思涵表示，莫德納、輝瑞／BNT屬於mRNA疫苗，較容易修正，對抗變異株應不是問題。現有疫苗效益以「減輕症狀」為主，能否保護人免於感染，還需更多研究。