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英專家建議新冠典型症狀增至7項 疲倦腹瀉要注意

中央社倫敦17日專電
英國倫敦，醫生正給遊民打新冠疫苗。(美聯社)
英國倫敦，醫生正給遊民打新冠疫苗。(美聯社)

英國專家今天建議政府應該把疲倦、頭痛、喉嚨痛和腹瀉列為警示症狀，民眾若出現前述症狀，就應該檢測是否感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。

英國政府現行建議民眾若出現咳嗽、發燒，或是失去味覺、嗅覺等症狀，應該接受檢測，但專家建議把3項症狀增加至7項。

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦國王學院（King's College London）和追蹤疫情的應用程式Zoe Symptom Study表示，若新增這4項症狀為注意要點，可提高確診數達40%。

然而，這也可能導致許多未感染病毒的人前往篩檢

衛生和社會照護部發言人表示，專家小組持續檢視COVID-19的典型症狀。這些仔細挑選出的主要症狀是為了篩檢出更多確診病患，而不要讓太多未感染者消耗篩檢能量。

應用程式Zoe小組之前率先發現感染者會喪失味覺、嗅覺，政府後來把這項症狀加入官方的典型症狀名單。

Zoe小組分析在應用程式回報的疑似感染者症狀，在應用程式超過12萬登錄者當中，歸納出7項共同症狀，有1200人最終確診。這7項症狀當中的3項，包括最近開始持續性咳嗽、發燒，以及喪失嗅覺和味覺早被認定為典型症狀，另外4項症狀也曾被提及。

然而，儘管這7項症狀都可能是感染COVID-19的早期症狀，但疲倦、頭痛、喉嚨痛和腹瀉都相對常見，有許多疾病會出現這些症狀。令人憂心的是，若有頭痛症狀的人都前往篩檢，將癱瘓系統。

Zoe小組也表示，若把3項典型症狀增加至7項，會把篩檢的陽性與陰性比例，從現在的46例陰性對1例陽性，提高至95比1。

不過，小組領導人斯蒂維斯（Claire Steves）表示，當PCR檢測能量薄弱時，當然有理由進行限制。但歸功於全國諸多實驗室的投入，英國現在有充足篩檢能量，每篩檢出一名陽性患者，都是在拯救生命。

計畫領導人史派克特（Tim Spector）表示：「我們一開始就知道，集中篩檢咳嗽、發燒和嗅覺喪失，會漏掉許多案例。我們要告訴大眾的訊息很明確，如果你最近開始感到不舒服，就可能是COVID-19，應該去篩檢。」

他表示，由於新變種病毒可能會產生與以往不同的症狀，因此這項建議格外重要。

英國國家統計局研究發現，變種病毒確診者的常見症狀有咳嗽、疲倦、喉嚨與肌肉疼痛。

篩檢 英國 檢測

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