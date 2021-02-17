我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

極端寒流+斷電 全美三分之一原油生產停擺

牆也擋不住 中國用戶仍活躍Clubhouse

30歐洲民權團體發起連署 要求禁止生物辨識監控

中央社／布魯塞爾17日綜合外電報導
鑒於歐洲聯盟（EU）預計今年制定人工智慧（AI）相關法律，約30個公民和數位權團體發起聯合請願活動，盼爭取百萬歐洲人連署，以施壓歐盟禁止大規模生物辨識監控。圖為人臉辨識。 圖／Ingimage
鑒於歐洲聯盟（EU）預計今年制定人工智慧（AI）相關法律，約30個公民和數位權團體發起聯合請願活動，盼爭取百萬歐洲人連署，以施壓歐盟禁止大規模生物辨識監控。圖為人臉辨識。 圖／Ingimage

鑒於歐洲聯盟（EU）預計今年制定人工智慧（AI）相關法律，約30個公民和數位權團體今天發起聯合請願活動，盼爭取百萬歐洲人連署，以施壓歐盟禁止大規模生物辨識監控。

路透報導，臉部辨識等生物特徵監視工具，已引發外界擔憂個人隱私和一些基本權利可能受到損害，以及高壓政權可能利用這些工具來侵犯人權。

歐盟行政當局計劃今年首季提出人工智慧相關立法，範圍預料涵蓋醫療、能源、交通和若干公部門等高風險領域。

歐洲公民自由聯盟（Civil Liberties Union for Europe）、歐洲數位權（European Digital Rights）、國際隱私權組織（Privacy International）和其他近30個團體，組成名為「拿回你的臉」（Reclaim Your Face）的聯盟，對於透過監視攝影機和臉部辨識技術收集到的生物特徵資料可能帶來的危險，提出警告。

這群團體的目標是收集到100萬名歐洲公民連署，好讓他們能夠直接參與立法過程。他們還說，已在歐洲各地收集到證據，證明民眾的生物辨識資料遭到廣泛且系統性濫用。

歐洲公民自由聯盟高級倡導員瑞赫（Orsolya Reich）在聲明中說：「這攸關每個人對於自身未來的掌控。從人工智慧如何被用來為我們的事務做決定，我們已見到這件事正在發生。」

她還表示：「大規模的生物辨識監視，只會讓更多人的資料進入這些系統，並且讓這類行為變得更普遍且傷害更大。」

設於維也納的歐盟轄下權利監督機關「歐洲聯盟基本權利機構」（EU Agency for Fundamental Rights）去年已警告，將人工智慧運用在預測性警務（predictive policing）、醫療診斷和定向廣告等事務，可能帶來風險。

人工智慧 歐盟 隱私

上一則

日海上保安廳：不排除在釣魚台海域使用武器

延伸閱讀

歐盟最大貿易夥伴已經不是美國 而是中國

歐盟最大貿易夥伴已經不是美國 而是中國
中國製55萬新冠疫苗運抵匈牙利 歐盟第一國

中國製55萬新冠疫苗運抵匈牙利 歐盟第一國
脫歐後遺症 貨櫃車司機三明治不能夾火腿

脫歐後遺症 貨櫃車司機三明治不能夾火腿
中國封殺「BBC世界新聞頻道」 歐盟籲撤銷禁令

中國封殺「BBC世界新聞頻道」 歐盟籲撤銷禁令

熱門新聞

世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》

「曾埋8萬屍體」的公園下陷成超深巨坑 居民不敢看

2021-02-09 09:03
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人

最美小龍女年初二現身香港 61歲陳玉蓮真面目太驚人
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元