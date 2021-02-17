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杜拜公主求救影片曝光！「我是人質 被關在別墅監獄」

編譯胡夢瑋／綜合報導
杜拜公主拉蒂法。（美聯社）
杜拜公主拉蒂法。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導，2018年試圖逃家的杜拜公主拉蒂法（Latifa al-Maktoum）現身在偷偷錄製的影片中指稱自己被關在一棟「改造成監獄的別墅中」，沒有醫療協助也沒有審判，拉蒂法每天都擔心自己的性命安危。

根據兩名協助拉蒂法逃跑計畫的友人，拉蒂法最後一次露面是2018年3月在印度沿岸的遊艇上，隨後便被印度和阿聯軍隊突襲將她帶回杜拜。當時是她第二次逃跑失敗，拉蒂法曾在2002年、還是青少年時逃離阿聯。

根據BBC紀錄片節目廣角鏡（BBC Panorama）取得的影片，拉蒂法表示「我是一名人質。這棟別墅已被改造成監獄，所有窗戶都被封死，我不能打開窗戶…我一個人被單獨監禁。沒有醫療協助、沒有審判，什麼都沒有」。

BBC指出，拉蒂法躲在廁所時透過手機偷偷錄下這些影片。拉蒂法被帶回杜拜後的約一年，有人聯絡她的朋友喬希艾寧（Tiina Jauhiainen），幫助兩人再度連絡上。

BBC的一份新聞聲明指出，喬希艾寧成功設法給拉蒂法一支手機，自此，拉蒂法錄製許多影片「描述她被囚禁在一座被改造成監獄的別墅」。

聲明指出，「BBC廣角鏡已獨立核實拉蒂法被囚禁地方的細節。30名警察輪流看守她，別墅內外都有。別墅與海邊僅有幾公尺之距，但目前不清楚拉蒂法是否還在裡面」。

拉蒂法在另一段影片中指出，「我每天都擔心自己的安危，警察威脅我永遠不會再見到太陽，我在這裡不安全」。

喬希艾寧在紀錄片中表示非常擔心自己的朋友，「她看起來很蒼白，她已經數個月沒見到日光。僅能在房間和廚房間往返」。

來源：Guardian News

監獄 警察 手機

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