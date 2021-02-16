南非AZ疫苗退貨 南韓排除65歲高齡族群

台灣獲得首波20多萬劑AZ疫苗，最快3月接種，不過南非卻宣布暫停注射AZ疫苗。(歐新社)

台灣 可望近期內從COVAX取得AZ疫苗 ，相較韓國預計自2月26日開始施打新冠肺炎疫苗，但首批AZ疫苗接種名單排除65歲以上高齡族群。對此，陳時中表示，各國不同策略，台灣尚未開打，等到施打時，將根據各國報告及科學資料，由專家做出建議。

另外，印度「經濟時報」16日報導，南非一周前暫停採用英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學合作的疫苗後，現已要求生產這款AZ疫苗的印度血清研究所回收該公司2月初配送的100萬劑。不過，發出這篇報導之際，世界衛生組織已批准AZ疫苗緊急使用。

各國陸續施打疫苗，以色列 接種速度最快，全國約4成人口已接種，據外媒解析認為，這歸功於「軍事化」方式分配疫苗。

陳時中說，「不清楚以色列是什麼方式」，猜測以色列兩大保險公司後續追蹤管理，事實上，台灣正準備「資訊化」方式，增加施打效率，利用健保卡辨別身分，例如，不同年齡層，接種不同的疫苗，由健保資料庫直接判別施打疫苗的品牌和間隔施打的時間等，現正積極整合健保卡和疾管署施打疫苗系統。

至於疫苗施打成效，陳時中表示，以色列開打後，疫情嚴重度從原本前2、3名退到第6名，以每百萬人新增案例來看，近14天新增7萬8千人左右，近7日則新增3萬3765人，確診病例減少中，「還要看一陣子才能清楚曲線變化」。