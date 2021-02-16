世衛批准AZ疫苗 首批月底配送

世界衛生組織（WHO）15日批准緊急使用英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）與牛津大學共同研發的新冠疫苗 ，意味可開始將AZ疫苗配發給亟需疫苗抗疫的國家。

許多國家透過世衛 主導的新冠疫苗全球取得機制（COVAX）排隊取得疫苗。COVAX本月3日公布第一批配送名單，台灣 也在其中，預計本月底啟動首波配送，陸續送出各國疫苗。

台灣自COVAX第一波名單中取得20多萬劑AZ疫苗，如今世衛批准使用許可，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日指出，未來將整合健保卡和疾管署的施打疫苗系統，加速疫苗接種。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前COVAX還未提供2月底預計發送給台灣的疫苗確切數目，但已聯繫台灣，待台灣完成填寫相關文件後，就可以配送疫苗。

COVAX首波疫苗配送預定在本月底展開，首批3.37億劑疫苗幾乎都是由印度和南韓生產的AZ疫苗，包括2.4億劑由印度製造、9,600萬劑由南韓製造；另外還有120萬劑輝瑞疫苗。兩款疫苗都須打兩劑。

世衛在聲明中說，世衛將兩種版本的AZ疫苗列入緊急使用授權名單，同意全球透過COVAX開始使用這些疫苗。兩種版本是指由印度血清研究所和南韓SKBio所生產的AZ疫苗，雖然兩地生產的疫苗相同，但每個製程都須個別審查。

世衛助理秘書長席馬歐表示：「至今無法取得疫苗的國家，終於將能開始為醫護人員和高風險群體接種，有助COVAX設施達成疫苗公平分配的目標。」

席馬歐說：「我們必須持續施壓，滿足各地優先群體的需求，並促進全球取得疫苗。為達此目標，我們必須做到兩件事，包括提高生產能力，以及研發商盡早將疫苗提交世衛審查。」世衛秘書長譚德塞在記者會上也強調這兩點。

阿斯特捷利康在另一項宣布AZ疫苗獲准的聲明中說：「在2021年上半年，希望能有3億多劑疫苗透過COVAX配送給145國，供應和作業上的挑戰待解決。」

AZ疫苗是第二支獲得世衛批准的新冠疫苗，第一支獲世衛批准的是美國輝瑞疫苗。

世衛預計到今年年中，參與COVAX的經濟體，將會收到足供合計3.3%人口施打的疫苗數量。